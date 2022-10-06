. 16 изображений, на которых художница устроила сказочную встречу диснеевских героев со своими киноверсиями
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16 изображений, на которых художница устроила сказочную встречу диснеевских героев со своими киноверсиями

16 изображений, на которых художница устроила сказочную встречу диснеевских героев со своими киноверсиями

Как же иногда хочется взглянуть на то, как бы выглядели диснеевские герои в реальном мире. И нам это уже не раз удавалось делать с помощью компьютерного интеллекта, фантазии художников и их появлений в кино.

Сегодня же мы хотели бы поделиться с вами работами художницы Эмы Раджабовой, которая решила познакомить персонажей Диснея со своими киноверсиями. А организовала она эту незабываемую встречу, поместив их на один кадр. Как вы думаете, они нашли общий язык?

Безумный Шляпник

Роль Безумного Шляпника в киноверсии сказки «Алиса в стране Чудес» досталась Джонни Деппу.

Злая колдунья

Малефисента в роли Анджелины Джоли стала прототипом злой колдуньи из сказки «Спящая красавица» в фильме 2014 года.

Жасмин

Роль Жасмин в фильме «Аладдин» 2019 года исполнила актриса Наоми Скотт.

Маугли

В 2016 году вышел фильм под названием «Книга джунглей», где роль Маугли сыграл юный актёр Нил Сети.

Белль

В 2017 году была экранизирована сказка «Красавица и Чудовище», где роль Белль сыграла известная британская актриса Эмма Уотсон.

Чудовище

Роль Чудовища досталась актёру Дэну Стивенсу.

Гастон

Новым Гастоном в этом же фильме стал Люк Эванс.

Золушка

В фильме «Золушка» 2015 года, режиссёром которого является Кеннет Брана, главную роль исполнила актриса Лили Джеймс.

Анастасия и Дризелла Треймен

Холлидей Грейнджер и Софи Макшера на время примерили на себя образы двух вредных сводных сестёр Золушки.

Аврора

Она же Эль Фаннинг из фильма «Малефисента».

Алиса в стране Чудес

Миа Васиковска стала новой Алисой, которая очутилась в стране Чудес в киноверсии 2010 года.

И снова Белль

Жизель

Роль принцессы Жизель была исполнена актрисой Эми Адамс.

Фильм «Зачарованная» вышел на экраны в 2007 году. И вот в ноябре 2022 года, то есть спустя 15 лет, должна выйти вторая часть фильма. По его сюжету принцесса Жизель заскучала по сказочному миру, прожив 10 лет в Нью-Йорке. Пока что рейтинг ожидания новой истории высок. Посмотрим, что на этот раз нам подготовил режиссёр Адам Шенкман.

Принц Эдвард

Его роль сыграл Джеймс Марсден.

Мулан

Лю Ифэй — китайская актриса, которая исполнила роль Мулан в полнометражном фильме 2020 года.

Джинн

Уилл Смит сыграл Джинна в фильме «Аладдин» 2019 года, а Робин Уильямс озвучивал персонажа в мультфильмах.

А здесь художник представил, как будут выглядеть юные герои из мультфильмов, когда они станут взрослыми.

# Интересное
По материалам: twizz

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