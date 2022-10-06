. 16 изображений, на которых художница устроила сказочную встречу диснеевских героев со своими киноверсиями

Как же иногда хочется взглянуть на то, как бы выглядели диснеевские герои в реальном мире. И нам это уже не раз удавалось делать с помощью компьютерного интеллекта, фантазии художников и их появлений в кино.

Сегодня же мы хотели бы поделиться с вами работами художницы Эмы Раджабовой, которая решила познакомить персонажей Диснея со своими киноверсиями. А организовала она эту незабываемую встречу, поместив их на один кадр. Как вы думаете, они нашли общий язык?

Безумный Шляпник

Роль Безумного Шляпника в киноверсии сказки «Алиса в стране Чудес» досталась Джонни Деппу.

Злая колдунья

Малефисента в роли Анджелины Джоли стала прототипом злой колдуньи из сказки «Спящая красавица» в фильме 2014 года.

Жасмин

Роль Жасмин в фильме «Аладдин» 2019 года исполнила актриса Наоми Скотт.

Маугли

В 2016 году вышел фильм под названием «Книга джунглей», где роль Маугли сыграл юный актёр Нил Сети.

Белль

В 2017 году была экранизирована сказка «Красавица и Чудовище», где роль Белль сыграла известная британская актриса Эмма Уотсон.

Чудовище

Роль Чудовища досталась актёру Дэну Стивенсу.

Гастон

Новым Гастоном в этом же фильме стал Люк Эванс.

Золушка

В фильме «Золушка» 2015 года, режиссёром которого является Кеннет Брана, главную роль исполнила актриса Лили Джеймс.

Анастасия и Дризелла Треймен

Холлидей Грейнджер и Софи Макшера на время примерили на себя образы двух вредных сводных сестёр Золушки.

Аврора

Она же Эль Фаннинг из фильма «Малефисента».

Алиса в стране Чудес

Миа Васиковска стала новой Алисой, которая очутилась в стране Чудес в киноверсии 2010 года.

И снова Белль

Жизель

Роль принцессы Жизель была исполнена актрисой Эми Адамс.

Фильм «Зачарованная» вышел на экраны в 2007 году. И вот в ноябре 2022 года, то есть спустя 15 лет, должна выйти вторая часть фильма. По его сюжету принцесса Жизель заскучала по сказочному миру, прожив 10 лет в Нью-Йорке. Пока что рейтинг ожидания новой истории высок. Посмотрим, что на этот раз нам подготовил режиссёр Адам Шенкман.

Принц Эдвард

Его роль сыграл Джеймс Марсден.

Мулан

Лю Ифэй — китайская актриса, которая исполнила роль Мулан в полнометражном фильме 2020 года.

Джинн

Уилл Смит сыграл Джинна в фильме «Аладдин» 2019 года, а Робин Уильямс озвучивал персонажа в мультфильмах.

А здесь художник представил, как будут выглядеть юные герои из мультфильмов, когда они станут взрослыми.