. 17 человек, решившихся на пластическую операцию, которая изменила не только их внешность, но и жизнь

Каждый человек красив и замечателен по-своему. Эта истина известна каждому и не нуждается в дополнительных подтверждениях. Однако иногда нам может не хватать уверенности в себе, так как отражение в зеркале не соответствует нашим пожеланиям. В этом случае на помощь приходит пластическая хирургия и её волшебные методики, позволяющие трансформировать любые части тела и делать их внешне более привлекательными. Благодаря ей, люди могут рассчитывать на чудесное преображение, которое позволит почувствовать себя настоящими звёздами, шагающими по жизненному пути с высоко поднятой головой.

Прошло всего 10 дней после подтяжки. Результат изумительный

Результат после ринопластики

Вот что способна творить ортогнатическая хирургия

Прошло 8 дней после ринопластики и подбородочной липосакции

Преображение, которого удалось добиться с помощью пластики

Здесь девушка решила прибегнуть к хирургическому комплексу. Она подкорректировала губы, нос и, вероятно, уши.

3 месяца после операции на челюсти

Качественная отопластика

Ринопластика кардинально изменила внешность девушки

Реальное перевоплощение

Чтобы добиться такого результата, пациенту пришлось прибегнуть к нескольким пластическим манипуляциям. К ним относятся контуринг лица, ринопластика, коррекция птоза.

Филлеры позволили вернуть лицу красивую и правильную форму

Лифтинг и биорепарация кожи. Результат, как говорится, налицо

Аккуратная и естественная коррекция носа

Тотальное омоложение — комбинированная подтяжка кожи

Специалист, делавший процедуры для этой пациентки, настоящий профессионал. Женщина стала выглядеть на 10-15 лет моложе.

Риносептопластика сделала внешность девушки более мягкой и выразительной

Контурирование челюсти

Блефаропластика позволила избавиться от мешков под глазами

Здесь вы можете посмотреть, как кардинально способны измениться люди всего за несколько лет. Здесь уже постаралась не пластическая хирургия, а генетика и время.