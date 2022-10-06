. 17 девушек, которые показывают, что один и тот же человек на фото может быть и милашкой, и ночным кошмаром
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17 девушек, которые показывают, что один и тот же человек на фото может быть и милашкой, и ночным кошмаром

17 девушек, которые показывают, что один и тот же человек на фото может быть и милашкой, и ночным кошмаром

Многие люди боятся своих неудачных фото. Мгновенно удаляют их из галереи, мечутся в панике если кто-то выложил снимок, где они недостаточно хороши, тренируют позы и пользуются редакторами, чтобы скрыть недостатки. Но давайте прямо: даже самый красивый человек может при определённых условиях выглядеть на снимке как маленькое чудовище. Главное — относиться к этому с юмором. Как девушки из этого поста, которые намеренно делают плохие фото, снижая всеобщую тревожность на этот счёт.

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А здесь мы собрали для вас фото людей, которые в юности были гадкими утятами, но годы всё изменили в лучшую сторону.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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