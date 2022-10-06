. 9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС

Актер Павел Прилучный рассказал о достижениях сына Тимофея. Павел Прилучный два года назад развелся с Агатой Муцениеце, с которой воспитывал двоих детей – Тимофея и Мию. Отпрыски артиста после расставания родителей остались жить с мамой, однако звезда «Мажора» старается по возможности проводить с ними больше времени и заниматься их воспитанием. Прилучный не упускает случая, чтобы похвастаться успехами наследников. Он рассказал, что 9-летний Тимофей недавно дебютировал на ТВ – мальчик принял участие в шоу телеканала СТС «НеДетский бизнес».«Горжусь своим сыном, совсем уже взрослый. Мне нравится, что Тимофей интересуется разными темами. Это не только школьные предметы, но и спорт, и даже бизнес. Мне кажется знания не бывают лишними, тем более когда ребенок сам стремится к этому. Главное, чтобы были правильные наставники», — отметил актер, продемонстрировав фото со съемок проекта. Стоит отметить, что артистический талант присутствует и у дочери Прилучного. Поклонники сходятся во мнении, что внешностью девочка пошла в Муцениеце и, наверняка, вырастет такой же красоткой. Пластичностью и грацией природа Мию тоже не обделила. Малышка занимается танцами, а в кругу семьи не прочь попозировать перед камерой, по примеру звездной мамы. К слову, Агата недавно призналась, что не всегда одобряет принципы воспитания бывшего мужа. К примеру, ей категорически не нравится, что он спешит знакомить отпрысков со всеми своими пассиями и делает это без предупреждения, не ставя известность ни ее, ни детей.