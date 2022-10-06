. Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»

После февральских событий Алла Борисовна и Максим Галкин уехали в Израиль. Правда, ненадолго Примадонна все же приезжала в Россию. Поступок звездной четы до сих пор осуждает вся страна. Алексей Кортнев считает, что супруги просто поддались эмоциям и не могли представить, к чему это приведет.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Сам Кортнев не собирается покидать родную страну, которую искренне любит, но и осуждать поступок Примадонны и ее супруга тоже не желает.

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За нелестные высказывания в адрес позиции России Галкину уже не раз досталось от коллег по звездному цеху. Так, режиссер Тигран Кеосаян и вовсе призвал юмориста рассказать всю правду о личной жизни, чтобы не испытывать угрызений совести.

«Когда оскорбляешь страну, ты, Максимка, начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской, следовательно, претендуешь на совесть нации, укоряешь Родину во лжи. А не лучше ли тебе, Максимка, разобраться со своей совестью, ведь ты обманывал зрителей, поклонников. Это же нехорошо, Максимка! А как ты будешь ночью оправдываться, когда с подушкой наедине останешься?! Тебя бессонница не мучает?! Ты обманываешь всю страну в том, что являешься гетеросексуальным мужчиной, который без памяти любит женщину. Это не частный выбор. Он сделал карьеру, по большому счету, рассказывая консервативному обществу про семейный быт, детишек. Верю, верю...» — возмущался Кеосаян в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.