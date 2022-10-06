. Алексей Кортнев высказался о побеге Максима Галкина*
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Алексей Кортнев высказался о побеге Максима Галкина*

Алексей Кортнев высказался о побеге Максима Галкина*
Музыкант считает, что артист Максим Галкин сам не ожидал, что так получится. После февральских событий Алла Борисовна и Максим Галкин уехали в Израиль. Правда, ненадолго Примадонна все же приезжала в Россию. Поступок звездной четы до сих пор осуждает вся страна. Алексей Кортнев считает, что супруги просто поддались эмоциям и не могли представить, к чему это приведет. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Сам Кортнев не собирается покидать родную страну, которую искренне любит, но и осуждать поступок Примадонны и ее супруга тоже не желает. «Я думаю, что отъезд Аллы Борисовны и Максима в Израиль был спонтанным, эмоциональным и, может, сиюминутным порывом. Была возможность, не надо было заботиться о гражданстве — сели и полетели. А через некоторое время выяснилось, что обратно их уже как бы «не пускают». Но если бы Максим и Алла собрались вернуться, то их бы все-таки впустили в порядке исключения, так сказать, несмотря на то, что наше государство устами каких-то чиновников сказало: «Раз уехали, то там и оставайтесь», — порассуждал 55-летний музыкант в беседе с журналистами «Sobesednik.com».
Напомним, Алла Борисовна обещала вернуться на родину к 1 сентября и сдержала обещание, но спустя месяц уехала вновь, а вот Максим предпочитает промолчать. 45-летнему шоумену грозит уголовное преследование в России за распространение фейков о действия сооруженных сил РФ. За нелестные высказывания в адрес позиции России Галкину уже не раз досталось от коллег по звездному цеху. Так, режиссер Тигран Кеосаян и вовсе призвал юмориста рассказать всю правду о личной жизни, чтобы не испытывать угрызений совести. «Когда оскорбляешь страну, ты, Максимка, начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской, следовательно, претендуешь на совесть нации, укоряешь Родину во лжи. А не лучше ли тебе, Максимка, разобраться со своей совестью, ведь ты обманывал зрителей, поклонников. Это же нехорошо, Максимка! А как ты будешь ночью оправдываться, когда с подушкой наедине останешься?! Тебя бессонница не мучает?! Ты обманываешь всю страну в том, что являешься гетеросексуальным мужчиной, который без памяти любит женщину. Это не частный выбор. Он сделал карьеру, по большому счету, рассказывая консервативному обществу про семейный быт, детишек. Верю, верю...» — возмущался Кеосаян в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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