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Алексей Учитель решил выйти из Российского оскаровского комитета

Алексей Учитель решил выйти из Российского оскаровского комитетаРежиссер Алексей Учитель принял решение выйти из Российского оскаровского комитета

Народный артист России, режиссер Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Об этом сообщает ТАСС.

Кинодеятель подчеркнул, что о своем решении оповестил коллег по организации. «Странно, что президиум Киноакадемии так и не откликнулся на мою просьбу собраться всем вместе и выработать общую позицию. Или хотя бы объяснить свое решение. Поэтому я вынужден тоже выйти из комитета», — заявил режиссер.

Ранее 26 сентября Национальная академия кинематографических искусств и наук России сообщила о том, что приняла решение не выдвигать отечественный фильм на «Оскар» в этом году. О том, что стало причиной, неизвестно.

После этого глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост.

Подобное решение также приняли режиссеры Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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