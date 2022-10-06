. Алле Пугачевой плевать на государство и награды, заявила Поплавская
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Алле Пугачевой плевать на государство и награды, заявила Поплавская

Алле Пугачевой плевать на государство и награды, заявила Поплавская
Шумиха не утихает вокруг певицы Аллы Пугачевой. Актрису Яну Поплавскую попросили еще раз высказаться о певице Алле Пугачевой, которая публично попросила признать себя иноагентом вслед за мужем-юмористом. Поплавская ответила, что пост Пугачевой не вызвал у нее никаких чувств и не возмутил. Но свое мнение о действиях Примадонны звезда кино все-таки имеет. «Во-первых, это очень взрослый человек. А как вы хотели? Чтобы она предала своего мужа? Да вряд ли, она не похожа на такого человека. Не думаю, что все так легко. Мы же часто додумываем какие-то вещи. Есть очень хорошая поговорка: в каждом дому по кому. И поэтому для меня это такой выплеск… Ну как на это реагировать?» — прокомментировала Поплавская в YouTube-шоу «Алена, блин!».
«Человек получил от государства все. Все что только можно. Безусловно, она — явление, она невероятно талантлива, она была символом своего поколения. Не надо умалять достоинств…» «Человек, став уже очень-очень зрелым, выбирает для себя иной путь. Она все заработала. Все что только можно, и выше крыши. Она — человек, который находится на пенсии. Является ли она кумиром этого поколения? Не является. И она выбирает свой путь по сохранению семьи. Это единственное, что у нее есть, самое дорогое на это время. Да плевать ей на это государство. Плевать на то, что ей что-то дали, что стоят замки, дворцы и так далее. Послушайте, это ее жизнь. Она меня не интересует вообще». Поплавская добавила, что вокруг полно проблем и человеческих трагедий, но общество почему-то обращает слишком много внимания именно на эту звездную семью. Хотя есть более важные темы для обсуждения.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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