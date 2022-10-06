. Аллу Пугачеву нужно наказать за плохое поведение, заявил музыкальный критик

Певица Алла Пугачева оскорбительно высказалась о россиянах. Из эфиров некоторых радиостанций исчезли песни в исполнении Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и других российских артистов, критикующих происходящие события и действия властей. Музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов высказался на эту тему, подчеркнув, что считает такую позицию правильной. «Я считаю, что для острастки нужно запретить песни и фильмы тех, кто высказывается негативно. Я бы ограничивал песни и Пугачевой и других исполнителей по причине плохого поведения. Это должно учитываться», — сказал Соседов.Кроме того, музыкальный критик предложил прекратить транслировать музыку большинства современных певцов, потому что у нее очень низкое качество. «Слушать это невозможно. Большей частью я даже имен этих исполнителей не запоминаю, просто даже по качеству это не должно проходить. Очень низкое качество музыкального продукта. К сожалению, это заполнило радиостанции», — приводит слова Сергея Соседова телеканал «360» со ссылкой на Общественную службу новостей.