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Анастасия Волочкова эротично вскинула ногу, а Никита Джигурда осыпал ее поцелуями – видео

Анастасия Волочкова эротично вскинула ногу, а Никита Джигурда осыпал ее поцелуями – видео

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова дружат много лет. Артист с восторгом говорит о внешности балерины и не прочь раскрыть ей объятия и осыпать поцелуями.


В рамках шоу Насти Ивлеевой артисты повторили популярный челлендж, в котором один из участников рисует на спине другого, а тот, не глядя, угадывает что именно изображено.

61-летний Джигурда решил нарисовать мужской половой орган. Волочкова не совсем поняла, что именно начертал актер. Увидев первоначальный рисунок, балерина залилась смехом и вскинула ногу.

«Вот так, доченька. Смотри, вертикаль!» — говорил Никита, осыпав поцелуями полуобнаженную подругу. «Мне плевать, что ты нарисовал, но я тебя люблю!» — отвечала та нежно в AGENTSHOW3.0.

К слову, отношения между звездами часто переходят границы просто дружеских. Джигурда не прочь ухватить подругу за пикантные части тела. Однако уверяет: он позволяет себе лишь легкий флирт и никогда не изменяет супруге Марине Анисиной.

Звезда фильма «Любить по-русски» хвастается, что переплюнуть его избранницу по части интима никому не удастся. Напомним, супруги живут на две страны. Марина занимается тренерской деятельностью во Франции.

«У Анисиной были две бессонные ночи. А как вы хотели? У меня год воздержания. Я горжусь тем, что героиня Франции оргазмировала подо мной эти две ночи. И делала все то, что умеют богини. Скажу вам, Саша Грей отдыхает», — говорил артист.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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