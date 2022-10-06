. Анастасия Волочкова высказалась о грандиозном скандале в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала разгоревшийся скандал вокруг ведущих танцоров. 46-летняя артистка заявила о недостойном поведении руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева. Анастасия Волочкова сообщила, что мужчина создал публичный дом. Громкий скандал потряс Большой театр. 61-летний Махар Вазиев отстранил от выступления ведущих танцоров. Причиной такого решения стала их поездка в Узбекистан по приглашению Министерства культуры Ташкента. Артисты в свой выходной порадовали узбекскую публику. По возвращении в Москву они получили запрет на выход на сцену. Узнав об этом, многие зрители Большого театра начали оформлять возврат билетов и забирать деньги. Волочкова эмоционально высказалась о герое этого скандала. «Наконец-то кроме меня нашлись люди, которые не побоялись открыть правду про просто обозревшего директора балета Большого театра Махара Вазиева, — отметила танцовщица. — Домогавшегося до меня, когда я только начинала свой путь в Мариинском театре. В возрасте 18-ти лет. Этого ущербного, страшного и беспринципного человека не смущал факт, что на тот момент моим педагогом-репетитором была жена Вазиева Ольга Ченчикова. Бедная женщина. Сколько унижений ей пришлось пережить!».По словам Анастасии, она тогда отказала Махару. Балерина заявила, что после этого «деспот» начал писать пасквильные письма о талантливой девушке во многие мировые театры, чтобы те отказывались от контрактов с ней. Волочкова отметила, что впоследствии Вазиев переехал в Милан, в «Ла Скала». Там профсоюз быстро остановил его домогательства к итальянским балеринам, заверила россиянка. «С позором этот лицемер был изгнан из Италии. И принялся за разрушение труппы Большого театра России. Когда началась пандемия, этот неудовлетворенный человек открыл с помощью олигархов гостиницу в Подмосковье, превратив ее в публичный дом, куда свозили артисток Балета Большого театра России (какая низость), дабы развлекать толстосумов», — написала королева шпагата в своем блоге. Волочкова подчеркнула, что ей в одиночку не удалось выиграть судебный процесс у Большого театра. Балерина посоветовала его артистам написать письмо в Министерство культуры, рассказав о том, что происходит. «Призываю вас не молчать! Когда артистов Вазиев пытается превратить в марионеток и рабов, он доказывает свою ущербность, низость, слабость и старость. Этот человек станцевал свой последний спектакль в жизни – «Баядерка» — именно со мной, и в те времена запрещал артистам выступать где бы то ни было, не давая в то же время роли на родной сцене артистов. То же самое он своим беспределом устраивает и в Большом», — отметила Анастасия.