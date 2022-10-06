. Анна Семенович вывела в свет нового мужчину

44-летняя певица и ведущая Анна Семенович спровоцировала слухи о новом романе. Артистка посетила вручение премии «Fashion People Awards», прошедшую в Москве. Для модного мероприятия артистка выбрала яркий наряд – черные узкие брюки и красный пиджак, подчеркнувший ее эффектный бюст. Наряжалась певица не зря – ее имя оказалось в числе номинантов на получение престижной статуэтки. «Вчера мы с моей подругой Настей Славой получили премию за лучший дуэт. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что слушаете нашу песню «Бумеранг», — поблагодарила Семенович поклонников. Однако, как утверждают очевидцы, на мероприятии певица развлекалась не только в компании коллеги. На красной дорожке ее якобы сопровождал некий неизвестный мужчина – брюнет с рельефной фигурой. По слухам, кавалер Анны владеет ювелирным бизнесом и их связывают исключительно рабочие отношения, но, как известно, именно такие контакты часто перерастают во что-то большее.«Какого мужика Анютка отхватила! Наконец-то вышла в свет не с подружками», «Приятный мужчина! Пусть все сложится!», «Это не ее мужчина. У него ювелирный бизнес, а она делает ему рекламу. Вот и вся любовь», «Главное, чтоб чел был хороший», — отметили интернет-пользователи. Как известно, Семенович ни разу не была замужем, но очень хочет создать крепкую семью и завести ребенка. Еще недавно артистка жаловалась, что подходящего кандидата на роль мужа у нее пока нет, поэтому она подстраховалась и заморозила свои яйцеклетки, чтобы у нее был шанс стать мамой в будущем.