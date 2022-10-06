. Анна Семенович вывела в свет нового мужчину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Семенович вывела в свет нового мужчину

Анна Семенович вывела в свет нового мужчину
44-летняя певица и ведущая Анна Семенович спровоцировала слухи о новом романе. Артистка посетила вручение премии «Fashion People Awards», прошедшую в Москве. Для модного мероприятия артистка выбрала яркий наряд – черные узкие брюки и красный пиджак, подчеркнувший ее эффектный бюст. Наряжалась певица не зря – ее имя оказалось в числе номинантов на получение престижной статуэтки. «Вчера мы с моей подругой Настей Славой получили премию за лучший дуэт. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что слушаете нашу песню «Бумеранг», — поблагодарила Семенович поклонников. Однако, как утверждают очевидцы, на мероприятии певица развлекалась не только в компании коллеги. На красной дорожке ее якобы сопровождал некий неизвестный мужчина – брюнет с рельефной фигурой. По слухам, кавалер Анны владеет ювелирным бизнесом и их связывают исключительно рабочие отношения, но, как известно, именно такие контакты часто перерастают во что-то большее.
«Какого мужика Анютка отхватила! Наконец-то вышла в свет не с подружками», «Приятный мужчина! Пусть все сложится!», «Это не ее мужчина. У него ювелирный бизнес, а она делает ему рекламу. Вот и вся любовь», «Главное, чтоб чел был хороший», — отметили интернет-пользователи. Как известно, Семенович ни разу не была замужем, но очень хочет создать крепкую семью и завести ребенка. Еще недавно артистка жаловалась, что подходящего кандидата на роль мужа у нее пока нет, поэтому она подстраховалась и заморозила свои яйцеклетки, чтобы у нее был шанс стать мамой в будущем.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

Последние новости

Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу
Анна Семенович вывела в свет нового мужчину
Анна Семенович вывела в свет нового мужчину
Алле Пугачевой плевать на государство и награды, заявила Поплавская
Алле Пугачевой плевать на государство и награды, заявила Поплавская
Анастасия Волочкова высказалась о грандиозном скандале в Большом театре
Анастасия Волочкова высказалась о грандиозном скандале в Большом
Полный состав участников девятого сезона шоу «Ледниковый период»
Полный состав участников девятого сезона шоу «Ледниковый период»
С обвиняемого в домогательствах инженера ВМФ сняли обвинения из-за небинарности
С обвиняемого в домогательствах инженера ВМФ сняли обвинения из-за
Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов
Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов
Слишком много стресса: козы массово упали в обморок, когда их напугал водитель
Слишком много стресса: козы массово упали в обморок, когда их напугал
Волочкова вновь обвинила худрука балета Большого театра в домогательствах
Волочкова вновь обвинила худрука балета Большого театра в
В России резко упали продажи легковых автомобилей
В России резко упали продажи легковых автомобилей

Топ на сегодня

Алла Пугачева - старая маразматичка, заявил музыкальный критик
Алла Пугачева - старая маразматичка, заявил музыкальный критик
Наталья Ветлицкая - насквозь прогнивший человек, считает Борисова
Наталья Ветлицкая - насквозь прогнивший человек, считает Борисова
Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Виктория Боня завела себе тайного любовника
Виктория Боня завела себе тайного любовника
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации

Еще по теме

Снимок раздетой Анны Семенович взбудоражил поклонников
Анна Семенович опубликовала фото нового члена семьи
Анна Семенович едва не связалась с многодетным изменщиком
Мокрая Анна Семенович блеснула пышным бюстом на пляже (фото)