Вадим Карасев

Посол в США Антонов предупредил о готовности России защищать Крым и новые регионы

Москва готова защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть России, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, российские дипломаты во время контактов с американскими коллегами пытаются донести до Вашингтона эту позицию. Как уточнил посол, дипломатическое представительство России в Вашингтоне обратило внимание на увеличившееся количество публикаций в американских средствах массовой информации, где Вашингтон разрешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) «наносить удары даже по Крыму, а также по новым территориям Российской Федерации». Антонов добавил, что большинство статей ссылаются на источники в Пентагоне.

Посол считает, что кризис между Москвой и Вашингтоном сегодня «приобретает другое содержание». По его мнению, Россия имеет дело с опасностью прямого вовлечения Соединенных Штатов в украинский конфликт.

Предупреждение

Антонов также прокомментировал якобы сделанное советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном предупреждение. Последний заявил о «катастрофических» для России последствиях в том случае, если она решится на применение ядерного оружия в конфликте на Украине. Антонов объяснил, что в этом случае Россия не стала бы оправдываться за свои действия.

Как уточнил дипломат, Россия согласна вести диалог с США лишь на равных. Он предупредил о возмездии в случае чьих-либо попыток разрушить основы государства. Посол указал на то, что США не хотят вступать в диалог с Россией. Антонов сообщил о «заморозке» всех сфер сотрудничества с Соединенными Штатами. По его словам, Россия для США обрела статус противника.

Антонов заявил, что США сегодня теряют влияние в мире, и эта тенденция будет только нарастать.

Регионы России

В среду, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Таким образом число регионов России вырастет с 85 до 89, а границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей станут государственными границами Российской Федерации.

Россия проводит специальную операцию с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Глава государства объяснил, что российские власти готовы к любому развитию событий и приняли все необходимые решения.