. Автомобиль с вице-президентом США врезался в бордюр в центре Вашингтона

Вадим Карасев

WP: водитель автомобиля с вице-президентом США Харрис врезался в бордюр и повредил колесо

Водитель автомобиля, в котором ехала на работу вице-президент США Камала Харрис, врезался в бордюр в центре Вашингтона и повредил колесо. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Агент Секретной службы, управлявший внедорожником с Харрис, врезался в бордюр туннеля в центре Вашингтона с такой силой, что потребовалась замена шины автомобиля», — отметили собеседники издания.

Газета пишет, что в Секретной службе изначально заявили о технической неисправности автомобиля, теперь к ведомству есть вопросы по поводу сокрытия ошибок.

Камала Харрис во время инцидента не пострадала, ей пришлось пересесть в другую машину кортежа, чтобы безопасно добраться в Белый дом.

Ранее президент США Джо Байден вспомнил, как 15 лет назад в его дом попала молния. По его словам, после ее попадания от жилья почти ничего не осталось. Он отметил, что в те моменты его семья испытывала сильный страх за то, как они будут жить дальше.

