. Беременной Ольге Орловой пытаются помочь врачи

Ведущая и певица Ольга Орлова, будучи в интересном положении, мучается в больнице. Артистка пожаловалась на проблемы со здоровьем. Экс-солистка группы «Блестящие», которая скоро станет мамой во второй раз, накануне оказалась в больнице. Она опубликовала фото из палаты, сделанное во время завтрака, а также рассказала о причинах обращения за медицинской помощью. Орлова сразу же успокоила фанатов: жизнь её будущего ребенка вне опасности. Дело в том, что артистка мучается из-за отеков. С точно такой же проблемой сталкиваются многие беременные. Чаще всего причиной задержки жидкости являются физиологические изменения в организме. Иногда, правда, отеки являются следствием отклонений от нормы, поэтому врачи не теряют бдительности и контролируют этот процесс.«Ведущую мучают отеки из-за беременности, врачи пытаются помочь ей», — пишет источник Teleprogramma.pro. Уже через несколько часов после посещения больницы Орлова была уже дома. Она публиковала фото с домашними питомцами, среди которых недавно, кстати, появился «новичок». В доме звезды, где живут четыре собаки, поселилась кошка по кличке Соня. Напомним, что Орлова долго шла к исполнению мечты о второй беременности. Недавно она призналась, что на протяжении многих лет у неё не получалось выносить ребенка. Ольге улыбнулась удача только после свадьбы с бизнесменом Валерием.