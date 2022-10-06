. Безус не желает расставаться с Репиной как Купин с Донцовой
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Безус не желает расставаться с Репиной как Купин с Донцовой

Безус не желает расставаться с Репиной как Купин с Донцовой
Неожиданное расставание Майи и Леши довольно сильно ударило по друзьям пары, которые никак не могут в это поверить. Зато Алексей Безус осознал, что не хочет повторить их судьбу и приложит все силы для сохранения отношений. На примере Леши Купина и Майи Донцовой Алексей Безус многое переосмыслил. Неожиданное расставание пары заставило их друзей посмотреть и на собственную жизнь с другой стороны. Теперь Безус осознал: он ни за что не бросит Татьяну Репину. Сейчас парень решил приложить максимум усилий, чтобы у Малышки Афины был отец.

Сейчас бывший участник непременно ставит дочь на первое место и активно помогает Репиной в уходе за малышкой. Он даже встал в очередь к педиатру и каждый раз едва ли не плачет от умиления, когда смотрит на Афину перед камерой. Чувства к Тане у него до сих пор не прошли, хотя он вспоминает, как она пошла на поводу у посторонних и оттолкнула его от себя. Все свои ошибки парень, само собой, припоминать не стал. Однако сейчас он искренне жалеет, что им приходится заново налаживать отношения, но отчаиваться парень не собирается. У них всё ещё впереди.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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