. Безус не желает расставаться с Репиной как Купин с Донцовой

Вадим Карасев

На примере Леши Купина и Майи Донцовой Алексей Безус многое переосмыслил. Неожиданное расставание пары заставило их друзей посмотреть и на собственную жизнь с другой стороны. Теперь Безус осознал: он ни за что не бросит Татьяну Репину. Сейчас парень решил приложить максимум усилий, чтобы у Малышки Афины был отец.Сейчас бывший участник непременно ставит дочь на первое место и активно помогает Репиной в уходе за малышкой. Он даже встал в очередь к педиатру и каждый раз едва ли не плачет от умиления, когда смотрит на Афину перед камерой. Чувства к Тане у него до сих пор не прошли, хотя он вспоминает, как она пошла на поводу у посторонних и оттолкнула его от себя. Все свои ошибки парень, само собой, припоминать не стал. Однако сейчас он искренне жалеет, что им приходится заново налаживать отношения, но отчаиваться парень не собирается. У них всё ещё впереди.