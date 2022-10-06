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Борис Корчевников рыдая, рассказал о солдатах

Борис Корчевников рыдая, рассказал о солдатах
Ведущий Борис Корчевников расплакался во время эфира. Телеведущий всем сердцем переживает за то, что сейчас происходит в нашей стране, за ее защитников, сражающихся за братские народы Донбасса. В эфире шоу «Соловьев Live», рассуждая о доблестных воинах, он разрыдался. Корчевников стал одним из приглашенных героев нового выпуска YouTube-шоу «Соловьев LIVE». Во время общения с корреспондентом он поднимал важные темы спецоперации, говорил о наших бойцах и пожурил тех, кто решил уклониться от частичной мобилизации. «Ты ничто, ты zero, ты ноль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор! Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, сжигать!» — эмоционально сказал Борис, расплакавшись в этот момент. Ролик широко обсуждается в Сети. Многие подумали, что Корчевников рыдает из-за того, что многие люди спешно покинули страну, как только начались разговоры о частичной мобилизации. Но сам он опроверг это, отметив, что таких людей Родина не простит.
«Я плакал, говоря, не об уехавших. А о тех, кто сейчас за нас бьется и умирает. О том, что эти жертвы должны и нас научить жертвовать. Глядя на то, что кто-то за твою жизнь прямо сейчас отдал свою, невозможно продолжать жить так же, как раньше», — сказал он. Гендиректор телеканала «Спас» объяснил, что сейчас не находится на фронте, потому что помогает беженцам и работает в Москве. Весной он уже был в Донбассе с гуманитарной и благотворительной миссией. «Что касается того, почему я не там, то у меня все просто: служу Родине и ближнему там, где поставлен. В Донбассе я уже был этой весной. И поеду еще не раз. А если позовут под ружье в Донбасс — я там буду сразу же, не размышляя», — прояснил позицию Борис. Отметим, что Корчевников сильно переживает за тех людей, которые восемь лет жили под обстрелами и терпели унижения от агрессора. Только благодаря русским бойцам в их жизнь может вернуться спокойствие и доброта. Он считает возвращение Донбасса необходимой мерой для установления мира.
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

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