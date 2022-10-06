. Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
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Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери

Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери40-летняя Бритни Спирс ответила матери, которая публично извинилась перед ней в соцсети

Американская певица Бритни Спирс открыто заявила, что не готова простить свою мать даже после ее публичных извинений. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

40-летняя Бритни дала понять, что не готова идти на примирение с родительницей. В ответ на извинения она опубликовала эмоциональный пост, упомянув и остальных членов семьи, которые, как она считает, причастны к ее страданиям. Звезда заявила, что слова матери для нее ничего не значат.

«В течение 13 лет мне приходилось еженедельно встречаться с врачами, чтобы вспомнить свое прошлое, что только усугубляло ситуацию!!!», — высказалась исполнительница.

Она напомнила, что после того, как отец поместил ее в психиатрическую больницу, ни один член семьи не встал на ее защиту. Певица сопроводила пост фотографий с цитатой писательницы Риты Мэй Браун: «Один из ключей к счастью — плохая память».

На прошлой неделе Линн Спирс прокомментировала один из постов дочери, в котором говорилось об обидах на семью, извинившись перед Бритни и попросив разблокировать ее.

«Мне так жаль! Я так люблю тебя и скучаю! Я извиняюсь за все, что причинило тебе боль!» — написала мать певицы.

Ранее Бритни Спирс снялась топлес и смутила фанатов новой прической. Опубликовав фото, на котором она запечатлена в трусах и прикрывает грудь руками, звезда сообщила, что остригла все волосы, но пока не готова это показывать.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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