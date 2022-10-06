. Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в домашнем насилии
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Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в домашнем насилии

Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в домашнем насилии

Представитель Брэда Питта выпустил заявление для CNN по поводу обвинений Анджелины Джоли. Речь идет о конфликте, произошедшем в 2016 году на борту частного самолета. Джоли утверждает, что, когда они с Питтом всей семьей летели из Франции в США, актер применил физическое насилие к ней и детям. По ее словам, бывший муж "придушил одного из детей и ударил другого по лицу", а саму Джоли "затолкал в туалет, хватал за голову и плечи, тряс и толкал в стену". Также он, как говорит актриса, облил ее и детей пивом и вином.

Представитель Питта назвал обвинения Джоли ложью:

Ее история продолжает развиваться и каждый раз обрастает новыми, ничем не подтвержденными подробностями. Брэд готов понести ответственность за то, что сделал, но не за то, чего не совершал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности, — говорится в заявлении для прессы.

История ссоры на борту самолета стала достоянием общественности в связи с разбирательством о продаже винодельни Château Miraval. Брэд в феврале подал в суд, обвинив супругу в незаконной продаже ее доли в их французском поместье российскому предпринимателю Юрию Шефлеру. Анджелина выступила со встречным иском, в нем и приведены подробности конфликта, который привел к разводу пары.

В судебных документах Джоли указала, что тот самый скандал начался еще в аэропорту, когда Питт поругался с одним из шести детей пары (им тогда было от 8 до 15 лет). Во время полета конфликт продолжился, несмотря на то, что "все дети были очень напуганы, некоторые умоляли его остановиться, многие плакали".

На развод актриса подала через пять дней после ссоры. Напомним, что бракоразводный процесс был долгим и тяжелым, некоторые споры супругов не улажены до сих пор. Например, Анджелина и Брэд так и не урегулировали до конца вопрос опеки над детьми.


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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