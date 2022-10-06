. ЧП: Полицейский убил десятки детей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЧП: Полицейский убил десятки детей

ЧП: Полицейский убил десятки детей
Бывший полицейский ворвался в детский сад и устроил расправу. В Таиланде бывший полицейский открыл стрельбу в детском саду. Убиты минимум 34 человека, среди которых 22 ребенка. 12 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в провинции Нонг Буа Лампху. 34-летний подполковник Панья Хамраб напал на детский сад с пистолетом и ножом. Мужчина расстрелял 34 человека, 22 из которых — дети. Еще 18 раненых находятся в больнице. Перед атакой на учреждение полицейский расправился с женой и несовершеннолетним сыном — их тела обнаружили в квартире. Позже преступник наложил на себя руки... По данным правоохранительных органов, в прошлом году злоумышленника уволили из полиции за употребление наркотиков. Предполагается, что и сегодня Хамраб находился под воздействием запрещенных препаратов. Стражи порядка начали проверку, сообщает khaosod.co.th.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

Последние новости

Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с партнером в октябре 2022 года
Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
ЧП: Полицейский убил десятки детей
ЧП: Полицейский убил десятки детей
Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах
Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах
Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС
9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС
Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной сегодня
Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной
Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская
Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине
Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский

Еще по теме

В Петербурге пьяный полицейский устроил ДТП с двумя жервами
Полиция Берлина отвергла версию теракта в соборе
Вооруженный мужчина напал на полицейский участок в Китае
Полицейский напал на участок в Париже и убил коллегу