. ЧП: Полицейский убил десятки детей

Бывший полицейский ворвался в детский сад и устроил расправу. В Таиланде бывший полицейский открыл стрельбу в детском саду. Убиты минимум 34 человека, среди которых 22 ребенка. 12 пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в провинции Нонг Буа Лампху. 34-летний подполковник Панья Хамраб напал на детский сад с пистолетом и ножом. Мужчина расстрелял 34 человека, 22 из которых — дети. Еще 18 раненых находятся в больнице. Перед атакой на учреждение полицейский расправился с женой и несовершеннолетним сыном — их тела обнаружили в квартире. Позже преступник наложил на себя руки... По данным правоохранительных органов, в прошлом году злоумышленника уволили из полиции за употребление наркотиков. Предполагается, что и сегодня Хамраб находился под воздействием запрещенных препаратов. Стражи порядка начали проверку, сообщает khaosod.co.th.