. День 6 октября в истории

Всемирный день охраны мест обитаний.

Этот международный праздник был учреждён защитниками природы в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. Он призван привлечь всеобщее внимание к проблеме сохранения дикой флоры и фауны планеты.

Изменения климата и деятельность людей приводят к невосполнимым потерям. По данным Всемирного союза охраны природы, за последние 500 лет полностью исчезли свыше 800 видов животных.

День российского страховщика.

Шестого октября 1921 года, был принят декрет Совнаркома «О государственном имущественном страховании», который положил начало развитию государственного страхования в нашей стране. В Народном комиссариате финансов было организовано Главное управление государственного страхования (ныне - Росгосстрах).

Госстрах около 70 лет была в СССР монополистом в этой сфере, и только в 1988 году после принятия Закона о кооперации в стране стали создаваться негосударственные страховые компании.

Общая же история страхования в России насчитывает более 230 лет и ведет своё начало с даты подписания императрицей Екатериной II в 1786 году манифеста о создании первого страхового института в нашей стране.

В настоящее время в России насчитывается свыше 400 страховых компаний, в которых работают более 60 тысяч страховых агентов.

45 лет назад (1977) совершил первый полёт многоцелевой фронтовой истребитель четвертого поколения МиГ‑29.

Его поднял в воздух летчик-испытатель Александр Федо­тов. Самолёт был разработан в ОКБ им. А.И. Микояна.

Поступив на вооружение в 1983 году, МиГ-29 стал основным истребителем ВВС России. Он предназначен для ведения маневренного воздушного боя и поражения как воздушных, так и наземных целей. Самолёт развивает максимальную скорость 2450 км/ч и достигает высоты 18 тысяч метров.

74 года назад (1948) в Ашхабаде (Туркменская ССР) произошло сильнейшее землетрясение.

В ночь на 6 октября 1948 года в столице Туркменской ССР Ашхабаде произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3 по шкале Рихтера. Его очаг был расположен практически прямо под городом на глубине 18 километров.

В результате стихийного бедствия погибли более 2/3 жителей города, было разрушены 98% зданий. До сих пор точного числа погибших нет, в Туркменистане считается достоверной цифра, которая указана в книге первого президента страны Сапармурата Ниязова «Рухнама»: «во время землетрясения из 198-тысячного населения столицы Туркменской ССР погибли 176 тысяч человек».

Помимо Ашхабада пострадало большое количество населенных пунктов в Ашхабадском и Гекдепинском районах, а также в Иране.

Это землетрясение считается одним из самых разрушительных в истории человечества. С 1995 года 6 октября отмечается в Туркменистане как День памяти.

105 лет назад (1917) завершила работу последняя, Четвертая, Государственная Дума Российской империи.

Она приступила к работе 15 ноября 1912 года. В Думу IV созыва были избраны 442 депутата: 98 октябристов, 88 националистов и умеренноправых, 64 монархиста, 59 кадетов, 48 прогрессистов, 33 центриста, 21 депутат от национальных групп, 10 трудовиков и 7 беспартийных. Председателем Думы стал октябрист Михаил Родзянко.

С началом Первой мировой войны сформировался серьёзный конфликт между Думой и правительством, которое депутаты обвиняли в провале войны с Германией.

В феврале 1917 года император Николай II подписал указ о роспуске Госдумы, но, несмотря на это, её члены собирались на частные совещания.

6 октября 1917 года Временное правительство постановило распустить Госдуму в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание.

254 года назад (1768) началась Русско-турецкая война 1768-1774 годов.

6 октября 1768 года Османская империя, которую поддерживали Франции и Австрии, объявила России войну. Поводом к ней послужило отклонение нашей страной турецкого ультиматума о выводе русских войск из Речи Посполитой.

В ходе войны русская армия под командованием Петра Румянцева и Александра Суворова разгромила турецкие войска в битвах при Кагуле, Ларге и Козлуджи, а русский флот под командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова нанес поражение турецкому в Хиосском сражении и в Чесменской бухте.

Русско-турецкая война закончилась подписанием 21 июля 1774 года Кючук-Кайнарджийского мира. Российской империи отошли Азов, Керчь,

Еникале и Кинбурн с прилегающими территориями, а крымское ханство получило независимость от Турции и перешло под протекторат России. Русский флот получил право на свободный проход через Босфор и Дарданеллы.

12 лет назад (2010) вышло фото- и видео приложение Инстаграм.

Бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, и распространять их через свой сервис и ряд социальных сетей, было разработано в Калифорнии студентами Кевином Систром и Майклом Кригером.

6 октября 2010 года оно появилось в магазине приложений компании Apple. Уже к декабрю 2010 года у Инстаграма был один миллион зарегистрированных пользователей, а в настоящее время их насчитывается уже более миллиарда человек.

49 лет назад (1973) начался арабо-израильский вооруженный конфликт, более известный как «Война Судного дня».

Египетские и сирийские войска вторглись на территорию Израиля в Судный день, самый святой день еврейского календаря. Конфликт завершилась через 18 дней. При посредничестве СССР и США 24 октября боевые действия были прекращены на сирийском фронте, а 25 октября — на египетском.

17 октября 1973 года ряд арабских стран, в том числе Египет и Сирия, объявили о прекращении поставок нефти странам, поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня (в частности, США, Канаде и Великобритании), что привело к началу нефтяного кризиса 1973 года. В марте 1974 года эмбарго было отменено.

95 лет назад (1927) в США состоялась премьера первого звукового фильма.

Днем рождения кинематографа принято считать 28 декабря 1895 года, когда в парижском кафе на Бульваре Капуцинок братья Луи и Огюст Люмьер представили публике первый в мире короткометражный фильм — «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

Кинематограф очень быстро стал популярен. К началу 1900-х годов кинотеатры открылись почти во всех крупных городах мира. Несмотря на успех немого кино, работа над совершенствованием кинематографа не прекращалась.

6 октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма - «Певец джаза». Картина, снятая режиссёром Аланом Кросландом, имела огромный успех и принесла компании «Уорнер Бразерс» прибыль в 3 миллиона 500 тысяч долларов.

133 года назад (1889) в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж».

Его владельцы Жозеф Оллер и Шарль Зидлер приурочили его открытие к началу работы Всемирной выставки и завершению строительства Эйфелевой башни. Название кабаре дала деревянная мельница с крыльями красного цвета, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом и установленная на крыше здания.

Сейчас «Мулен Руж» является одним из символов Парижа, наряду с Эйфелевой башней и Лувром.