. Депутат Хубезов подал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО
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Депутат Хубезов подал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО

Депутат Хубезов подал заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО

В качестве добровольца председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов пришел в московский военный комиссариат, сообщает пресс-служба "Единой России".

"Сейчас очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, жить вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я уже был там. Видел, насколько важна медицинская помощь. Хотел бы быть ближе к передовой, либо непосредственно на передовой, вытаскивать и спасать наших ребят. В нашей семье мужчина – это мужчина. Конечно, всплакнула жена, но больше виду не показывала. Все поддерживают это решение", – сказал Хубезов.


Он является офицером запаса и хотел бы работать военным медиком на передовой.

С первых дней СВО Хубезов в рамках гуманитарной миссии "Единой России" координировал работу волонтеров-медиков на Донбассе и в освобожденных территориях.

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По материалам: uposters.ru

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