. Допустимо ли маленьким брату и сестре спать в одной кровати и с какого возраста их нужно разделить

Прекрасно, когда в семье есть и сын, и дочка. Многие родители мечтают о разнополых детях, но когда они появляются, возникают вопросы не только чисто бытовые, жилищные, но и психологические: как обустроить пространство для жизни детей и должны они постоянно находиться вместе. Психотерапевт Раиса Апухтина рассказала, с какого возраста брат и сестра должны спать отдельно.

Допустимо ли брату и сестре спать в одной кровати

Родители, которые придерживаются современных взглядов на воспитание и располагают большой жилплощадью, часто предпочитают обеспечить своим чадам отдельные комнаты чуть ли ни с первых дней жизни. Но это вовсе необязательно. Младенцы чувствуют себя тревожно и дискомфортно, если, открывая глаза, не видят маму. Потому на первых порах малышей лучше поселить в той же комнате, где спят родители.





Большинство детей до трехлетнего возраста не стремятся к самостоятельности. Двойняшки, к примеру, будут прекрасно себя чувствовать и в одной кроватке. Недовольство ущемлением личными границами легко можно проследить: дети начнут хныкать и отталкивать друг друга. Тут уж придется подумать о разделении их спальных мест. Возможно, есть смысл сразу приобрести разные кроватки или одну двухъярусную.

С какого возраста брат и сестра должны спать отдельно

Раиса Апухтина говорит, что пока у детей нет никакого интереса к половым различиям, они могут находиться вместе постоянно: и когда спят, и когда их купают. Если родители сумели грамотно объяснить малышам, что разница между ними вполне естественна, то нездорового интереса у брата и сестры возникнуть не должно. И все же нужно быть внимательными к психоэмоциональным проявлениям у своих детей, чтобы не допустить травмы.

Обязательно разделение спальных мест детей начиная с 3-летнего возраста. Брату и сестре будет лучше спать отдельно, ведь, по меньше мере, в это время уже начинают формироваться устойчивые черты характера. Дети все больше стремятся к автономности, защите личного пространства.





Второй важный момент — правильное психосексуальное развитие. Необходимо избежать некоторых переживаний от телесных прикосновений мальчика и девочки, чтобы в будущем исключить неприятные ситуации и затруднения в общении с противоположным полом.

Плюсы проживания разнополых детей в одной комнате

При этом в ряде случаев до поры до времени не обязательно разделять детей по разным комнатам. Важно заметить, что

детям разного пола, достигшим 9-летнего возраста, должны предоставляться отдельные комнаты.

Есть и очевидные положительные моменты в том, что брат и сестра будут подрастать в одной комнате: