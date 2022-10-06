. Dragon Ball Z: Kakarot получит оптимизацию до Xbox Series X | S в январе: подробности
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Dragon Ball Z: Kakarot получит оптимизацию до Xbox Series X | S в январе: подробности

Dragon Ball Z: Kakarot получит оптимизацию до Xbox Series X | S в январе: подробности


Издательство Bandai Namco объявило о планах выпустить 13 января 2023 года оптимизацию ролевой игры Dragon Ball Z: Kakarot до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. В обновлении игроков ждет улучшенная графика с разрешением до 4K, поддержка 60 FPS и уменьшенное время загрузки. Игроки, имеющие версию Dragon Ball Z: Kakarot для Xbox One или Playstation 4, получат обновление бесплатно.


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Dragon Ball Z: Kakarot — ролевая игра, которая была выпущена на консолях прошлого поколения в январе 2020 года. Проект был продан тиражом свыше 4,5 млн копий, согласно информации от издательства.

У игры Dragon Ball Z: Kakarot средние оценки от журналистов — на Opencritic у нее 74 балла из 100.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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