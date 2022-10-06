. Дуров предупредил о проблемах с безопасностью WhatsApp

Хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне на через WhatsApp. О проблемах в безопасности систем мессенджера, обнаруженных на прошлой неделе, рассказал основатель Telegram Павел Дуров.

«Все, что хакеру нужно сделать, чтобы контролировать ваш телефон, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок», — говорится в публикации Дурова в Telegram-канале.

Он отметил, что аналогичные проблемы с безопасностью WhatsApp возникали и 2018 и 2019, и в 2020 годах. «В 2017 году в мессенджере отсутствовало шифрование», — также напомнил Дуров.