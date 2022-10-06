. Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в новом байопике
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Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в новом байопике

Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в новом байопике

Певец и актер Джаред Лето спродюсирует байопик о Карле Лагерфельде и сам сыграет главную роль. Об этом сообщает издание WWD.

Я чувствую, что момент настал, и Карл гордился бы тем, что мы делаем,

— сказал Лето WWD.

Когда Джаред впервые встретился с Лагерфельдом, он сказал дизайнеру: "Знаешь, однажды мне придется сыграть тебя в кино". Лагерфельд это одобрил, сказав: "Только ты, дорогой мой, только ты".

Когда начнутся съемки, пока неизвестно. Не разглашаются и детали сюжета. На вопрос, будет ли фильм историей любви, Лето ответил:

Есть множество линий, которые нужно исследовать. Карьера Карла длилась более 50 лет, поэтому как в личном, так и в профессиональном плане он был близок со многими людьми. Я могу сказать, что мы собираемся сосредоточиться на ключевых отношениях, которые отражают разные стороны его жизни.


Карл Лагерфельд

В работе над фильмом также будут принимать люди из самого близкого окружения легендарного дизайнера: Пьер Паоло Риги, генеральный директор Karl Lagerfeld с 2011 года, Кэролайн Лебар, старший вице-президент по имиджу и коммуникациям в Karl Lagerfeld, которая в течение 35 лет была рядом с дизайнером, консультируя его по вопросам прессы, и Себастьен Жондо, проработавший два десятилетия личным помощником и телохранителем дизайнера.

Карл был творцом. Он был модельером, он был фотографом, он был художником. Не было единого определения для него. Он был творческой силой,

— сказал Лето.

Хотя имя Лето больше связано с Gucci, Джаред часто пересекался и с Лагерфельдом. Например, в Сен-Тропе, где дизайнер проводил несколько недель каждое лето, а также в качестве гостя на некоторых модных показах Chanel. Лето отметил, что креативный директор Gucci Алессандро Микеле также рассказывал ему о Лагерфельде.

Алессандро на самом деле работал с Карлом около пяти лет в Fendi и всегда говорил о нем самые теплые слова,

— сказал Джаред.


Джаред Лето

Ранее стало известно, что Карлу Лагерфельду и его творчеству будет посвящен бал Met Gala в 2023 году. Дизайнер умер в 2019 году в возрасте 85 лет.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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