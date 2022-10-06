. Екатерина Вуличенко показала повзрослевшую дочку - именинницу

42-летняя актриса Екатерина Вуличенко поделилась фото с дочерью Софией, которой исполнилось 16 лет. Звезда российского кино дорожит семьей больше карьеры в кино. Свободное время от работы Екатерина проводит с близкими. Актриса поделилась фото с дочерью Софией и поздравила ее с днем рождения. Звездная мама в честь именинницы украсила дом воздушными шарами и преподнесла ей букет из роскошных красных роз.«Шестнадцать лет моей красавице!!! Шестнадцать!!! Поверить не могу!!! Нет слов, одни эмоции! Будь счастлива, моя самая лучшая на свете девочка ❤️❤️❤️», — высказалась Вуличенко. К поздравлениям присоединились звездные подруги артистки. «Катюша, с днем рождения доченьки!!! Здоровья, легкости, уверенности, счастья и беззаботного взросления», — поздравила Екатерина Волкова. «Поздравляю, Катюшка! Совсем наши дочки взрослые стали!» — отметила Анна Чурина. «Поздравляю вас, девочки. Растите большими», — пожелала Елена Валюшкина. «Ура! С днем рождения доченьку!» — присоединилась Наталья Антонова.Поклонники актрисы также не поскупились на теплые слова в адрес именинницы и ее известной мамы. «Очень знаменательная дата. Красавица-девушка», «С днем взросления! С новыми возможностями и планами», «Удачи, верных друзей и пусть мечты сбываются», «Поздравляю прекрасную вашу доченьку! Пусть всё у нее в жизни получается!», «Какая же она у вас красавица! Счастья ей и вашей семье», «Такая нежная и добрая девочка. Ты будешь самой счастливой», — написали в комментариях.