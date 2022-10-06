. Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей WILD HEARTS

Вадим Карасев





Игра WILD HEARTS от Electronic Arts и Koei Tecmo несколько дней назад была официально представлена. А уже сегодня она получила первую полноценную геймплейную демонстрацию. Разработчики проекта в стиле Monster Hunter опубликовали 7-минутный геймплей, который можно посмотреть ниже.

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WILD HEARTS — игра про охотников, события которой разворачиваются в Адзуме: фантастическом мире, который вдохновлен феодальной Японией. Игроки смогут в компании до 3 человек исследовать мир, создавать изобретения, изучать магию и охотиться на разнообразных существ.

Релиз игры WILD HEARTS назначен на 17 февраля 2023 года. Проект выйдет на Xbox Series X | S, PC и Playstation 5. Заявлено, что игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер. Стоимость WILD HEARTS на консолях составит $69,99.