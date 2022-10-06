. Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей WILD HEARTS
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей WILD HEARTS

Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей WILD HEARTS


Игра WILD HEARTS от Electronic Arts и Koei Tecmo несколько дней назад была официально представлена. А уже сегодня она получила первую полноценную геймплейную демонстрацию. Разработчики проекта в стиле Monster Hunter опубликовали 7-минутный геймплей, который можно посмотреть ниже.


Watch this video on YouTube

WILD HEARTS — игра про охотников, события которой разворачиваются в Адзуме: фантастическом мире, который вдохновлен феодальной Японией. Игроки смогут в компании до 3 человек исследовать мир, создавать изобретения, изучать магию и охотиться на разнообразных существ.

Релиз игры WILD HEARTS назначен на 17 февраля 2023 года. Проект выйдет на Xbox Series X | S, PC и Playstation 5. Заявлено, что игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер. Стоимость WILD HEARTS на консолях составит $69,99.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Тельцам деньги упадут прямо в руки, а Ракам придется потрудиться: кого из знаков зодиака в октябре ждет финансовая удача
Тельцам деньги упадут прямо в руки, а Ракам придется потрудиться:
В Иране заявили о пострадавшем от санкций против Тегерана и Москвы Западе
В Иране заявили о пострадавшем от санкций против Тегерана и Москвы
Самый хитрый бегун на планете (фото + видео)
Самый хитрый бегун на планете (фото + видео)
Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото
Кейт Миддлтон сменила траур на дешевое платье – фото
Мужчина оригинально отомстил воровавшим бензин незнакомцам
Мужчина оригинально отомстил воровавшим бензин незнакомцам
Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей WILD HEARTS
Electronic Arts и Koei Tecmo показали первый полноценный геймплей
Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков
Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды
Мошенники начали обманывать россиян на доставке еды
4 главных секрета счастья для Козерогов
4 главных секрета счастья для Козерогов
Российской экономике предсказали укрепление
Российской экономике предсказали укрепление
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский

Топ на сегодня

Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех представителей этой профессии
Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Названы варианты использования избытка валюты в России
Названы варианты использования избытка валюты в России
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным

Еще по теме

EA объявили название игры от Koei Tecmo, которую издадут — Wild Hearts, скоро будут подробности
Electronic Arts издаст новую игру Koei Tecmo — конкурента для Monster Hunter
League of Legends: Wild Rift не стоит ждать на Xbox в 2022 году
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV