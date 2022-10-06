. ЕС запретит обслуживать суда с подсанкционной российской нефтью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕС запретит обслуживать суда с подсанкционной российской нефтью

ЕС запретит обслуживать суда с подсанкционной российской нефтьюЕвросоюз запретит обслуживать суда третьих стран с российской нефтью дороже потолка ценыСюжетСанкции против России:

ЕС запретит обслуживать суда третьих стран, которые перевозят российскую нефть, если ее цена оказывается выше установленного потолка. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».

В документе прописано, что таким судам будет запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации. Помимо этого, вводится запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг, а также на предоставление криптокошельков.

В Кремле, говоря о введении потолка нефтяных цен, указали, что это может навредить всему миру. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные ограничительные решения могут «внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с партнером в октябре 2022 года
Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
ЧП: Полицейский убил десятки детей
ЧП: Полицейский убил десятки детей
Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах
Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах
Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС
9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС
Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной сегодня
Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной
Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская
Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине
Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский

Еще по теме

Постпреды стран ЕС договорились по ограничению цен на российскую нефть
Раскрыты детали утверждения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть
ЕС отложит введение потолка цен на российскую нефть
Раскрыты подробности нового пакета антироссийский санкций Евросоюза