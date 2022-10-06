. Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за энергокризиса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за энергокризиса

Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за энергокризиса

Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за энергокризисаGeopolitika: Европа оказалась на грани катастрофы на фоне энергокризисаСюжет«Северный поток-2»:

Обозреватель Зоран Метер предрек катастрофические последствия европейской экономике на фоне небывалого энергетического кризиса. Такой прогноз он дал в своей статье для Geopolitika.news.

По его словам, предсказать окончание тяжелейшего кризиса в странах Евросоюза (ЕС) пока невозможно, а самые сложные времена еще впереди. Как именно происходящее отразится на будущем экономики, социальной сферы и безопасности остается неизвестным. Метер отметил, что разум у европейских политиков иссяк. Лидеры ЕС продолжают убеждать, что найдут замену российскому топливу, но альтернатива энергоносителям из России потребует больших затрат, подчеркнул обозреватель.

Он заявил, что Европа планомерно шла к сложившемуся положению. Организация по собственной инициативе перешла от долгосрочных газовых договоров к спотовым поставкам, а ситуация на Украине только ухудшила ситуацию, указал Метер. Он также осудил европейских политиков за уверения, что ЕС переживет грядущую зиму без российского газа, если придерживаться экономии.

Обозреватель охарактеризовал следование ЕС антироссийской политике и угрозы ввести новые санкции как самоубийственный инстинкт. Он предостерег о последствиях установки потолка цен на российские энергоносители, которая приведет к прекращению поставок в Европу. Метер напомнил, что ситуация уже оставляет желать лучшего, в частности, на фоне случившегося на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Под угрозой оказался и транзит через Украину, заявил он. Италия также столкнулась с серьезными трудностями, поскольку невзирая на контракт с Алжиром, ей так и не удалось полностью заместить выпадающий объем импорта из России, а полагаться на альтернативные источники энергии нельзя.

Ранее стало известно о намерении ЕС ввести новые ограничения на перевозку российской нефти. При новых санкциях европейским судам запретят перевозить топливо из России, если его цена превысит определенный порог.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие снимки голливудского фотографа Дугласа Киркланда (9 фото)
Лучшие снимки голливудского фотографа Дугласа Киркланда (9 фото)
Аллу Пугачеву запретили на радио
Аллу Пугачеву запретили на радио
Ксения Собчак высмеяла ревущего Бориса Корчевникова
Ксения Собчак высмеяла ревущего Бориса Корчевникова
Аналитик объяснил укрепление России в Каспийском регионе
Аналитик объяснил укрепление России в Каспийском регионе
В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста
В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста
Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия России
Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия
Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за энергокризиса
Европейской экономике предрекли катастрофические последствия из-за
Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с партнером в октябре 2022 года
Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский
Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты
Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты

Еще по теме

ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
Действия Путина сочли крайне нежелательными для Байдена
Экономике Германии спрогнозировали «трагедию в пяти актах»
Экономике Европы предрекли скорый крах