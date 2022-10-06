. Фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в расизме
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Фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в расизме

Фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в расизмеФанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Джорджа Мартина в расизме

Фанаты франшизы «Игра Престолов» стали бойкотировать новую книгу писателя Джорджа Мартина. Об этом пишет Variety.

Поклонники обвинили соавторов книги Линду Антонссон и Элио Гарсию-младшего в расизме, припоминая их старые высказывания в социальных сетях. Так, в 2012 году Антонссон возмущалась кастом «Игры Престолов», в который попал темнокожий актер Нонсо Анози, исполнящий роль Ксаро Ксоана Даксосы. В одном из своих сообщений писательница также заявила, что продюсеры шоу сделали неправильный выбор, пригласив артиста Стива Туссэна сыграть персонажа Корлиса Велариона в «Доме Дракона». «Черных валирийцев нет и не должно быть в сериале», — отмечала она.

В ответ на обвинения Антонссон сказала, что не является расисткой, а все ее высказывания были «вырваны из контекста».

Ранее Туссэн рассказал о расистских оскорблениях после съемок в «Доме Драконов».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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