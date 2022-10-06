. ФАС проиграла суд по делу о ценовом сговоре на миллиарды рублей
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ФАС проиграла суд по делу о ценовом сговоре на миллиарды рублей

ФАС проиграла суд по делу о ценовом сговоре на миллиарды рублейФАС проиграла суд металлотрейдерам по делу о картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проиграла суд крупным металлотрейдерам, которых ранее признала виновными в участии в антиконкурентном сговоре, следует из данных арбитражного суда, на которые обратил внимание «Коммерсантъ».

Служба утверждала, что компании добивались поддержания высоких цен на торгах металлопродукцией с совокупной начальной ценой почти в 2,7 миллиарда рублей. Речь идет о предприятиях «А Групп», Сталепромышленная компания, «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Красо», «Сервисный центр металлопроката», «Стройтехцентр». Они попросили суд признать предписание ФАС о прекращении антиконкурентного соглашения недействительным.

Вынося решение по делу, суд постановил, что трейдеры не являются «хозяйствующими субъектами-конкурентами» и не ведут деятельность на одном товарном рынке. Напрямую у металлургических компаний покупает только Сталепромышленная компания, у которой уже закупают металл остальные предприятия. С точки зрения суда, такие договорные отношения являются вертикальными, и предположение о конкуренции между трейдерами не обосновано.

В ФАС заявили, что решение апелляционной инстанции намерены обжаловать. «ФАС подаст кассационную жалобу, после которой суд назначит дату нового рассмотрения дела», — сообщили в службе.

Практика судов об отмене решений ФАС довольно редкая, особенно по крупным делам, отметила старший юрист антимонопольной и регуляторной практики VEGAS LEX Анастасия Каюкова. По ее словам, если решение суда оспорено не будет, то штраф, наложенный ведомством, должен быть отменен.

Речь идет о сумме в 1,8 миллиарда рублей, объявлено о штрафе было в конце июля 2022 года. О раскрытии сговора служба сообщила в конце 2021 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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