. Философа Дугина внесли в санкционный список Евросоюза

Вадим Карасев

Евросоюз внес в новый санкционный список философа и политолога Александра Дугина

Евросоюз (ЕС) внес в новый санкционный список философа и политолога Александра Дугина, следует из документа, опубликованного на портале официального журнала ЕС.

В качестве причин внесения в список в ЕС заявили, что Дугин «идеологически и теологически оправдывал аннексию Крыма и агрессию России против Украины, призвал президента Владимира Путина к военному вторжению на восток Украины, назвал ее правительство фашистским».

«Идеология Дугина сосредоточена на идее построения тоталитарной евразийской империи с доминированием России, которая включает Украину по историческим, религиозным и географическим причинам», — добавляет ЕС в качестве причин санкций против философа.

ЕС также включил в новый список антироссийских санкций музыкантов Николая Расторгуева, Олега Газманова и Юлию Чичерину.

Ранее в газете The New York Times появились данные разведки США, которая сочла, что Киев без ведома Вашингтона организовал убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери Александра Дугина. Как указывают авторы материала, США не участвовали в покушении «ни путем предоставления разведданных, ни каким-либо другим образом».

В конце августа Александр Дугин высказался о мотивах убийц его дочери Дарьи. «За русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства», — сказал он.