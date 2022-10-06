. Геймпад Gamevice Flex выйдет в этом месяце с бонусом для подписчиков Game Pass
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Геймпад Gamevice Flex выйдет в этом месяце с бонусом для подписчиков Game Pass

Геймпад Gamevice Flex выйдет в этом месяце с бонусом для подписчиков Game Pass


Компания Gamevice объявила дату выпуска своего контроллера Gamevice Flex. Он начнет доставляться игрокам уже 25 октября, а до этого времени можно оформить его предварительный заказ. Gamevice Flex — контроллер, который создан для мобильных устройств, и он нацелен, в том числе, на облачный гейминг через сервис Xbox Cloud Gaming.

Отмечается, что игроки с геймпадом Gamevice Flex получат 1 месяц подписки на сервис Game Pass Ultimate, но только для новых пользователей. Однако, если вы купите Gamevice Flex на этапе предварительного заказа до 14 октября, то в комплект будет положен код еще на 1 месяц подписки Game Pass Ultimate, который смогут использовать, в том числе, текущие подписчики сервиса.

Gamevice Flex выпускается в двух вариациях. Версия для Android смартфонов продается за $99,95, а вариант для iOS предлагают за $109,95.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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