. Геймпад Gamevice Flex выйдет в этом месяце с бонусом для подписчиков Game Pass

Вадим Карасев





Компания Gamevice объявила дату выпуска своего контроллера Gamevice Flex. Он начнет доставляться игрокам уже 25 октября, а до этого времени можно оформить его предварительный заказ. Gamevice Flex — контроллер, который создан для мобильных устройств, и он нацелен, в том числе, на облачный гейминг через сервис Xbox Cloud Gaming.

Отмечается, что игроки с геймпадом Gamevice Flex получат 1 месяц подписки на сервис Game Pass Ultimate, но только для новых пользователей. Однако, если вы купите Gamevice Flex на этапе предварительного заказа до 14 октября, то в комплект будет положен код еще на 1 месяц подписки Game Pass Ultimate, который смогут использовать, в том числе, текущие подписчики сервиса.

Gamevice Flex выпускается в двух вариациях. Версия для Android смартфонов продается за $99,95, а вариант для iOS предлагают за $109,95.

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