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Глава Еврокомиссии предложила странам ЕС меры по снижению цен на газ

Глава Еврокомиссии предложила странам ЕС меры по снижению цен на газГлава ЕК фон дер Ляйен предложила лидерам стран ЕС меры по снижению цен на газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам стран Европейского союза (ЕС) ряд мер по снижению цен на газ и направила им соответствующее письмо, передает РИА Новости.

«Я рекомендую ускорить переговоры с нашими надежными поставщиками для снижения цен на все виды газа», — отметила она, назвав таковыми прежде всего США и Норвегию.

Урсула фон дер Ляйен также призвала избегать ситуаций, когда представители стран Евросоюза конкурируют друг с другом за поставщиков, тем самым провоцируя рост цен.

Глава Еврокомиссии предложила разработать дополнительный ценовой индекс ЕС, который позволит рынку цен функционировать более эффективно. Также, по ее словам, необходимо рассмотреть вопрос об ограничении цены в отношении действующего индекса цен (TTF).

Кроме того, государствам необходимо углубить вмешательство в регулирование стоимости газа и подготовить более строгие обязательства по его экономии и сокращению спроса в масштабах всего Евросоюза, добавила фон дер Ляйен. Она предложила обсудить временный потолок цен на топливо для компаний, производящих электроэнергию, чтобы замедлить подорожание электричества.

Глава Еврокомиссии призвала увеличить инвестиции в инфраструктуру, в том числе возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности, чтобы ускорить переход к энергетической независимости.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что у стран Европы накоплено достаточное количество природного газа, чтобы пережить предстоящую зиму без особых сложностей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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