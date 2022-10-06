. Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным

Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным

Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным

Многих представителей зодиакального круга 7 октября 2022 года ждет ответственный и судьбоносный день. Об этом рассказала Василиса Володиной. Важно быть крайне осторожными в это время, следить за своими словами и действиями. Некоторые знаки зодиака почувствуют прилив энергии и жизненных сил. Нужно воспользоваться этим ради достижения своих целей.


Астропрогноз от Василисы Володиной для знаков стихии Огня на 7 октября 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам в этот день рекомендуется дать немного свободы своим родным и близким и не поддаваться приступам необоснованной ревности. День хорош для общения с коллегами по работе и окружающими. Многим Овнам удастся в этот период укрепить свой авторитет и улучшить свой доход.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам предоставляется идеальная возможность для избавления своего дома и мыслей от различного хлама и негатива. Велика вероятность того, что в личной жизни Львов произойдут приятные перемены, особенно повезет одиноким представителям знака. Главное – в нужный момент проявить инициативу и настойчивость.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в этот день может показаться, что удача бросила их на произвол судьбы. Этим людям следует до последнего сохранять позитив, избегать страхов и фальши. Не стоит бояться продвигать свои новые идеи, некоторые из них могут заинтересовать нужных им людей. Положительные мысли и боевой настрой помогут Стрельцам справиться с любыми трудностями.


Астропрогноз от Василисы Володиной для знаков стихии Земли на 7 октября 2022 года

Козерог (22 декабря — 19 января)

Некоторые Козероги 7 октября будут находиться во власти ревности, зависти и страха. Им следует подавлять эти чувства в себе и не позволять своим эмоциям брать верх над разумом. В противном случае Козерогов ждут проблемы на работе и в общении с окружающими. День хорош для организации романтического вечера, приятного времяпрепровождения со своей половинкой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам предстоит вполне благополучный день в плане финансовой активности и любовных отношений. Многим представителям знака удастся достигнуть некоторых своих целей и значительно увеличить доходы, особенно повезет людям творческих профессий. Астролог Володина советует Тельцам быть осторожными и осмотрительными со своим здоровьем, чтобы избежать переутомления и развития серьезных болезней.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам Василиса Володина прогнозирует интересный день. Этих людей ждут новые знакомства и общение с позитивными и целеустремленными людьми, которые не прочь поделиться своим успехом и опытом с другими. У этих людей Девы смогут научиться многому, они станут более решительными и уверенными в себе, чего многим Девам, увы, не хватало ранее.


Астропрогноз от Василисы Володиной знакам стихии Воздуха на 7 октября 2022 года

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам звезды сулят день перемен и достижение своих планов. Большинство представителей знака сумеют кардинально изменить свою жизнь (в лучшую сторону). Не исключено, что 7 октября их ждут небольшие разногласия и ссоры с окружающими, но их можно будет легко избежать, если проявить немного тактичности и быть вежливыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам Василиса Володина прогнозирует благоприятный день во многих сферах, особенно этим людям повезет в любовной и финансовой. Главное – настроиться на позитив, верить в свои силы и проявлять упорство. День также отлично подходит для совершения небольших командировок, деловых поездок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут стать жертвами завистников и врагов 7 октября, поэтому им не помешает осторожность. Не стоит доверять выполнение своих идей никому, даже самым близким людям — они могут в последний момент подвести их. Позволительно в это время совершать дорогостоящие покупки, оплачивать свой будущий отдых, покупать авто или недвижимость. Можно также заниматься саморазвитием, самосовершенствованием и улучшением профессиональных навыков.


Астропрогноз от Василисы Володиной для знаков стихии Воды на 7 октября 2022 года

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам предстоит благополучный день для новых начинаний, финансовой активности и шопинга. Удача будет сопровождать этих людей повсюду, за что бы они не взялись. Василиса Володина советует Ракам уделить внимание своему саморазвитию, обучению и повышению уже имеющихся навыков.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам рекомендуется быть очень внимательными и более сдержанными в общении с окружающими 7 октября. Нельзя перекладывать свои проблемы на плечи других людей, иначе такое поведение чревато для них большими неприятностями. Не исключено, что перед Скорпионами откроются новые возможности и горизонты. Важно не упустить их, а воспользоваться ими по полной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Большинство Рыб в это время почувствуют упадок сил и энергетический спад. Это негативно скажется на их общем самочувствии и продуктивности работы. Не исключено, что Рыбы получат неожиданное финансовое пополнение. Особенно благополучно и удачно пройдет этот день у тех Рыб, что связаны с деньгами и цифрами (бухгалтеры, кассиры, сотрудники банков и других финансовых учреждений).

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

Последние новости

Фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в расизме
Фанаты «Игры Престолов» обвинили соавторов новой книги Мартина в
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер
Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу
Анна Семенович вывела в свет нового мужчину
Анна Семенович вывела в свет нового мужчину
Алле Пугачевой плевать на государство и награды, заявила Поплавская
Алле Пугачевой плевать на государство и награды, заявила Поплавская
Анастасия Волочкова высказалась о грандиозном скандале в Большом театре
Анастасия Волочкова высказалась о грандиозном скандале в Большом
Полный состав участников девятого сезона шоу «Ледниковый период»
Полный состав участников девятого сезона шоу «Ледниковый период»
С обвиняемого в домогательствах инженера ВМФ сняли обвинения из-за небинарности
С обвиняемого в домогательствах инженера ВМФ сняли обвинения из-за
Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов
Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов

Топ на сегодня

Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации
Максим Галкин попал на бабки со своим замком
Максим Галкин попал на бабки со своим замком
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры
Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры

Еще по теме

Гороскоп от Василисы Володиной на 17 июля 2022 года: что ожидает разные знаки зодиака
Гороскоп от Василисы Володиной на 21 августа 2022 года: что ожидает представителей всех знаков зодиака
Прогноз Василисы Володиной на 2018 год: в эти дни ни в коем случае нельзя вступать в брак
Гороскоп Таро на 25 августа 2022 года: какие знаки зодиака ждет трудный день