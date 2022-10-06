. Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным

Многих представителей зодиакального круга 7 октября 2022 года ждет ответственный и судьбоносный день. Об этом рассказала Василиса Володиной. Важно быть крайне осторожными в это время, следить за своими словами и действиями. Некоторые знаки зодиака почувствуют прилив энергии и жизненных сил. Нужно воспользоваться этим ради достижения своих целей.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Астропрогноз от Василисы Володиной для знаков стихии Огня на 7 октября 2022 года

Овнам в этот день рекомендуется дать немного свободы своим родным и близким и не поддаваться приступам необоснованной ревности. День хорош для общения с коллегами по работе и окружающими. Многим Овнам удастся в этот период укрепить свой авторитет и улучшить свой доход.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам предоставляется идеальная возможность для избавления своего дома и мыслей от различного хлама и негатива. Велика вероятность того, что в личной жизни Львов произойдут приятные перемены, особенно повезет одиноким представителям знака. Главное – в нужный момент проявить инициативу и настойчивость.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам в этот день может показаться, что удача бросила их на произвол судьбы. Этим людям следует до последнего сохранять позитив, избегать страхов и фальши. Не стоит бояться продвигать свои новые идеи, некоторые из них могут заинтересовать нужных им людей. Положительные мысли и боевой настрой помогут Стрельцам справиться с любыми трудностями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астропрогноз от Василисы Володиной для знаков стихии Земли на 7 октября 2022 года

Некоторые Козероги 7 октября будут находиться во власти ревности, зависти и страха. Им следует подавлять эти чувства в себе и не позволять своим эмоциям брать верх над разумом. В противном случае Козерогов ждут проблемы на работе и в общении с окружающими. День хорош для организации романтического вечера, приятного времяпрепровождения со своей половинкой.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам предстоит вполне благополучный день в плане финансовой активности и любовных отношений. Многим представителям знака удастся достигнуть некоторых своих целей и значительно увеличить доходы, особенно повезет людям творческих профессий. Астролог Володина советует Тельцам быть осторожными и осмотрительными со своим здоровьем, чтобы избежать переутомления и развития серьезных болезней.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам Василиса Володина прогнозирует интересный день. Этих людей ждут новые знакомства и общение с позитивными и целеустремленными людьми, которые не прочь поделиться своим успехом и опытом с другими. У этих людей Девы смогут научиться многому, они станут более решительными и уверенными в себе, чего многим Девам, увы, не хватало ранее.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Астропрогноз от Василисы Володиной знакам стихии Воздуха на 7 октября 2022 года

Близнецам звезды сулят день перемен и достижение своих планов. Большинство представителей знака сумеют кардинально изменить свою жизнь (в лучшую сторону). Не исключено, что 7 октября их ждут небольшие разногласия и ссоры с окружающими, но их можно будет легко избежать, если проявить немного тактичности и быть вежливыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам Василиса Володина прогнозирует благоприятный день во многих сферах, особенно этим людям повезет в любовной и финансовой. Главное – настроиться на позитив, верить в свои силы и проявлять упорство. День также отлично подходит для совершения небольших командировок, деловых поездок.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи могут стать жертвами завистников и врагов 7 октября, поэтому им не помешает осторожность. Не стоит доверять выполнение своих идей никому, даже самым близким людям — они могут в последний момент подвести их. Позволительно в это время совершать дорогостоящие покупки, оплачивать свой будущий отдых, покупать авто или недвижимость. Можно также заниматься саморазвитием, самосовершенствованием и улучшением профессиональных навыков.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астропрогноз от Василисы Володиной для знаков стихии Воды на 7 октября 2022 года

Ракам предстоит благополучный день для новых начинаний, финансовой активности и шопинга. Удача будет сопровождать этих людей повсюду, за что бы они не взялись. Василиса Володина советует Ракам уделить внимание своему саморазвитию, обучению и повышению уже имеющихся навыков.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам рекомендуется быть очень внимательными и более сдержанными в общении с окружающими 7 октября. Нельзя перекладывать свои проблемы на плечи других людей, иначе такое поведение чревато для них большими неприятностями. Не исключено, что перед Скорпионами откроются новые возможности и горизонты. Важно не упустить их, а воспользоваться ими по полной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Большинство Рыб в это время почувствуют упадок сил и энергетический спад. Это негативно скажется на их общем самочувствии и продуктивности работы. Не исключено, что Рыбы получат неожиданное финансовое пополнение. Особенно благополучно и удачно пройдет этот день у тех Рыб, что связаны с деньгами и цифрами (бухгалтеры, кассиры, сотрудники банков и других финансовых учреждений).