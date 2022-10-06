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Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов

Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларовГосдолг Украины по итогам августа достиг 98,03 миллиарда долларов

Государственный долг Украины за август вырос на 1,24 миллиарда долларов (1,28 процента), достигнув 98,03 миллиарда долларов. Месяцем ранее он составлял 96,79 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на данные Минфина.

По информации издания, прямой внешний долг за месяц вырос до 53,44 миллиарда долларов. А прямой внутренний — увеличился с 34,34 миллиарда до 34,49 миллиарда долларов. При этом гарантированный госдолг, по данным на 31 августа, составил 10,1 миллиарда долларов.

Ранее в июле Минфин ФРГ заявил, что Киев получил возможность не обслуживать государственный внешний долг до конца 2023 года из-за продолжающихся на территории страны боевых действий.

Международная группа кредиторов Украины включает в себя представителей Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Наблюдателями в ней выступают еще 15 государств.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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