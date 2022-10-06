. Харитонов предложил увеличить финансирование программы переселения с Крайнего Севера

Необходимо увеличить финансирование программы переселения из районов Крайнего Севера до 10 миллиардов рублей в год. О этом заявил председатель комитета Госдумы по развитию дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) на заседании комитета 6 октября.

Депутат отметил, что очередь на получение жилищных субсидий для переезда из районов Крайнего Севера в ряде регионов практически не движется. Так в республике Коми количество очередников составило в этом году 56,5 тысячи человек, в Ямало-Ненецком автономном округе — 48,6 тысячи человек, в Мурманской области — 33,6 тысячи человек. Между тем, в проекте федерального бюджета, который внесен в Госдуму, на программу переселения из районов Крайнего Севера выделено 4,5 миллиарда рублей ежегодно.

«Это крайне мало. Такими темпами переселить всех очередников получится не ранее, чем через 90 лет. Всего же на программу переселения потребуется 460 миллиардов рублей», - отмечает Николай Харитонов. Он считает, что необходимо ускорить процесс переселения людей с Севера.

Для этого депутат предложил увеличить сумму ежегодного финансирования программы переселения до 10 миллиардов рублей. «Эту поправку будем предлагать в проект федерального бюджета», — резюмировал Николай Харитонов.

Напомним, под действие программы переселения из северных регионов попадают граждане, отработавшие на Крайнем Севере не менее 15 лет и нуждающиеся в улучшении жилищных условий.



