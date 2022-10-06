. Хубезов предложил создать реестр данных о прошедших психиатрическое лечение

В России нужно создать федеральный реестр лиц, прошедших принудительное психиатрическое лечение и которым оказывается соответствующая диспансерная помощь. Доступ к нему нужно предоставить ограниченному кругу медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

По мнению парламентария, такая мера позволит предотвратить трагедии, одна из которых произошла в школе Ижевска 26 сентября. Тогда в здании учреждения его 34-летний выпускник устроил стрельбу, жертвами которой стали 17 человек, в том числе 11 детей и 6 взрослых. Преступник покончил с собой. Позже министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что стрелок имел диагноз «шизофрения» и стоял на психиатрическом учете.

Хубезов заявил, что для решения подобных проблем необходимы комплексные меры. «В первую очередь следует: создать федеральный регистр лиц, прошедших принудительное лечение и находящихся под диспансерным наблюдением; обеспечить доступ к регистру ограниченного круга медработников (психиатры и психотерапевты), а также, возможно, сотрудников правоохранительных органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — передает его слова РИА «Новости».

Депутат добавил, что над инициативой работают в возглавляемом им комитете палаты и в «Единой России». По его словам, своевременное принятие предложения позволит существенно повысить уровень безопасности населения. «Будь у нас единый регистр лиц, состоящих на психиатрическом учете, соблюдайся законодательно установленный контроль за их состоянием, поведением, перемещениями — ижевской трагедии могло бы не быть», — предположил он.

Между тем 29 сентября председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила «Парламентской газете, что органы МВД должны иметь доступ к спискам психически больных людей, чтобы отслеживать потенциальных стрелков. Она пояснила, что в данный момент сотрудники ведомства могут отслеживать подростков с определенным диагнозом. Однако по закону об охране здоровья граждан подобная информация о взрослых гражданах не подлежит разглашению, поскольку относится к врачебной тайне. При этом, добавила сенатор, анализ проблемы показывает, что подавляющее большинство тех, кто совершил нападение на школы, состояли на психучете.

Парламентарий уточнила, что обсуждается не создание открытого для всех списка, а предоставление ограниченного доступа к соответствующим данным определенной категории сотрудников МВД, чтобы те могли организовать профилактическое наблюдение за такими людьми. «Безусловно, тема очень чувствительная. Но согласитесь, если на чаше весов жизнь и здоровье наших детей, то излишняя осторожность здесь неуместна. Ведь все последние трагедии в школах совершили психически нездоровые люди», — резюмировала Гумерова.