. Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
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Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»

Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
Продюсер Илья Авербух раскрыл имена участников проекта. В Москве стартуют съемки нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Продюсер Илья Авербух раскрыл первые тайны проекта и назвал состав участников. Итак, в этом сезоне, который называется «Снова вместе», будут две команды. Тренировать их будут Александр Жулин и Илья Авербух. Вот как выглядит состав.   Команда Александра Жулина: Оксана Домнина — Марат Башаров; Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов; Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко; Регина Тодоренко — Александр Энберт; Алла Михеева — Иван Букин; Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников.
Команда Ильи Авербуха: Елена Ильиных — Егор Бероев; Валерия Ланская — Роман Костомаров; Евгения Медведева — Даня Милохин; Дарья Мороз — Максим Маринин; Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев; Виктория Синицына — Иван Скобрев.   Как уже ранее признавался Авербух, в нынешнем сезоне соберутся лучшие участники прошлых лет. Например, уже известно, что в пару к Евгении Медведевой встанет Даня Милохин. А Татьяна Тотьмянина будет кататься с Иваном Колесниковым. Кроме того, в шоу будут дебюты. Так, еще одной ведущей стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Она составит компанию Алексею Ягудину и Алине Загитовой. На лед также выйдут и новые участники, среди них Иван Букин и Никита Кацалапов. Отметим, что шоу «Ледниковый период» придумал и спродюсировал Илья Авербух. На волне любви к фигурному катанию, оно стало знаковым, а попасть в него стремятся многие звезды. Правда, не всем это удается. Чтобы достойно выступить и понравиться публике, участникам необходимо много тренироваться — особенно тем, кто до этого ни разу не вставал на коньки.
# Шоу-бизнес Авербух Илья
По материалам: z-aya

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