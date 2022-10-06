. Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной сегодня

Фигурист Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья тренера Татьяны Тарасовой, попавшей утром в больницу. Сегодня журналисты сообщили тревожную новость — Татьяна Тарасова попала в больницу. Из-за плохого самочувствия легендарный тренер не смогла принять участие в съемках нового сезона «Ледникового периода». В Москве проходят съемки шоу «Ледниковый период» Первого канала. На площадке собрались участники проекта, а также ведущие и судьи. Все с нетерпением ждали и появления бессменного председателя жюри Татьяну Тарасову, но оказалось, что у нее возникли проблемы со здоровьем.«Мы все переживаем, — цитирует Илью Авербуха Telegram-канал Mash. — Еще вчера мы с ней говорили по телефону. Она собиралась приехать на сьемку. Вчера вечером перезвонила, сказала, что чувствует себя неважно. Сегодня утром к сожалению, подтвердила, что не сможет приехать. На данный момент никаких тяжелых диагнозов нет, у нее очень повысилось давление. Может даже просто переживала, так как очень ждала начала проекта. Мы ее очень ждем. Я всегда с ней на связи. Утром ее действительно доставили в клинику, но сейчас она дома». Журналисты сообщают, что у тренера диагностирована вертебро-базилярная недостаточность. Это состояние, при котором уменьшается кровоснабжение, а в следствии нарушаются функции мозга. К слову, в последнее время 75-летняя Татьяна Тарасова часто обращается за помощью медиков. Тренер была госпитализирована в июне и январе. В прошлом году ей также пришлось пропустить съемки ледового шоу из-за плохого самочувствия. Несколько лет назад Татьяна Анатольевна перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Недавно старые травмы стали напоминать о себе. Звезду спорта начали мучать боли в спине и суставах, из-за чего Тарасова вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.