. Инсайдер: Microsoft была близка к покупке издательства Capcom
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Инсайдер: Microsoft была близка к покупке издательства Capcom

Инсайдер: Microsoft была близка к покупке издательства Capcom


Давно обсуждаются слухи, что Microsoft хочет приобрести крупное японское игровое издательство или несколько известных японских студий. Однако, никаких официальных анонсов таких покупок нет. У Microsoft сейчас только одна студия, которая базируется в Японии — это Tango Gameworks издательства Bethesda.

Известный игровой инсайдер Shpeshal Nick в рамках последнего подкаста XboxEra сообщил, что был момент, когда Microsoft могла приобрести Capcom. По его словам, Microsoft была близка к покупке издательства, но по каким-то причинам до сделки дело не дошло. Когда именно обсуждалась данная сделка — инсайдер тоже не уточняет.


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Напомним, Microsoft сотрудничала с Capcom над некоторыми проектами, например, над серией Dead Rising. Сама же Capcom имеет немало известных игровых франшиз, среди которых Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter и ряд других.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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