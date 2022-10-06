. Источники бедности: какие вещи не дают вам зарабатывать больше

Все вещи в доме обладают определенной энергией. Оказывается, некоторые из них имеют негативное влияние на финансовое благополучие. Узнайте, какие вещи не дают вам зарабатывать больше и при чем здесь беспорядок.

Какие вещи не дают вам зарабатывать больше

Вы замечаете, что прикладываете много усилий, чтобы улучшить свое благосостояние, но оно так и не наступает. Пришло время пересмотреть вещи, которые находятся у вас дома. Некоторые из них могут содержать неживую энергию и блокировать финансовые потоки. Такое же влияние имеет и беспорядок. Поэтому пора навести порядок в своих вещах и избавиться от тех, которые мешают вам достичь успеха.

Старые вещи

Наверное, у многих людей имеется отдел в шкафу, где хранятся вещи, которые уже давно не нужны. Возможно, это одежда, которую вы носили еще в школе, джинсы, долго ждущие, пока фигура уменьшиться в размере. В любом случае им нельзя давать никакого шанса занимать место в шкафу – срочно от них избавьтесь.

Помните, что когда вы освобождаете пространство от ненужных вещей, вы открываете поток положительной энергии и таким образом сможете привлечь новое и лучшее в свою жизнь. Если же вещи в отличном состоянии и вам жалко их выкинуть в мусор, поделитесь ими со своими знакомыми, кому они нужны, или разместите объявление на интернет-ресурсах. В таком случае они смогут принести вам дополнительный доход.

Поврежденные или разбитые вещи

Предметы, которые имеют трещины или другие повреждения, излучают негативную энергию. Избавляйтесь от них при первой же возможности. Не жалейте таких предметов – выбрасывайте. В противном случае они будут только отталкивать денежные потоки и ничего хорошего вам не принесут.

Предметы с «неживой» энергией

К таким предметам относятся искусственные цветы, сухоцветы и декоративные элементы из шкуры животных. Срезанные цветы, которые завяли, тоже попадают под эту категорию. Такие вещи тормозят быстрые денежные потоки и никак не смогут привлечь в вашу жизнь финансовое благополучие.

Копилки и пустые кошельки

Большое количество мелочи в вашем доме не позволит вам привлечь в жизнь крупные суммы денег. Поэтому от копилок стоит отказаться. Также нужно проверить, не хранится ли где-то на полке старый пустой кошелек. Такая вещь символизирует брешь в финансовой сфере и точно не даст нормально двигаться денежным потокам.

Чужие вещи

Согласно поверью, если в доме хранятся чужие вещи, они будут отталкивать денежные потоки. Благосостояние будет обходить вас стороной и направится к истинному хозяину вещей. Если в вашем доме остались вещи бывших партнеров или гостей, которые случайно их забыли, скорее верните их или просто избавьтесь.

Также не стоит скупиться, и приобрести вместо них другие, чтобы заполнить энергетическое пространство. И, возможно, в скором времени потраченные деньги вернутся к вам в двойном размере.