. Известная актриса раскрыла сложности работы на телевидении

Вадим Карасев

Поплавская заявила, что билась как рыба об лед во время обучения работе на телевидении

Известная советская и российская актриса Яна Поплавская раскрыла сложности работы на телевидении, с которыми она столкнулась, когда стала ведущей программы «Времечко». В шоу «Алена, блин!» она заявила, что билась как рыба об лед во время обучения тележурналистике. Интервью доступно на YouTube.

«Естественно, для меня было все ново, да, к камере я привыкла, она вот, родная… А тут прямой эфир. Без права на ошибку. Волновалась, нервничала и так далее», — рассказала актриса. Она также отметила, что ее отец, журналист Евгений Поплавский, назвал ее первое появление в прямом эфире «ужасным», сочтя, что дочь «играла роль» в студии.

По словам Поплавской, соавтор «Времечка» Анатолий Малкин требовал, чтобы ведущие эфиров также снимали сюжеты, чего актриса делать не умела. Помимо того, она заявила, что тогдашний ведущий передачи Игорь Васильков однажды за спиной раскритиковал ее, назвав «подставкой под микрофон». После этого Поплавская решила учиться тележурналистике и начала вместе со студентами снимать сюжеты.

«У них уходило два часа на монтаж, у меня четыре. На закадровый текст у них уходило, например, час-полтора, у меня четыре. Я билась как рыба об лед», — призналась она.

Программа «Времечко», посвященная «народным новостям», выходила с 1993 года. В эфире ведущие зачастую общались со зрителями, освещали их проблемы и радостные события. В 2008 году шоу ушло в творческий отпуск. В 2010 году оно снова начало выходить, однако просуществовало непродолжительный срок.