. «Я хочу жить»: истории детей Донбасса, которые вырвались из ада

Андрей Малахов продолжает общаться с мирными жителями Донбасса, которые стали заложниками политической ситуации. Их обстреливали много лет, пока на помощь не пришли русские военные.

В студии шоу «Малахов» телеканала «Россия 1» собрались те, кто еще вчера не мог спокойно уснуть, потому что над головами свистели пули и разрывались снаряды. Такая ситуация чуть было не стоила жизни маленькой девочке Ани Смирновой.

6 марта она вместе с мамой вышла из дома, как вдруг над их головами разорвался снаряд, осколки которого попали в женщину и малышку.

«Я почувствовал сильный удар в спину. И единственное, что я сделала, быстро накрыла малую собой. Это ее и спасло», — говорит мать девочки.

В это время дома остался старший сын Юрий, который спрятался в другой комнате и молился, чтобы мать и маленькая сестренка остались живы. Когда подоспела помощь, то маленькую Аню экстренно отвезли в больницу, а оттуда было решено везти на операцию. «Мне ее выносят закутанную всю, говорят: «Надо срочно везти в Москву на вертолете». Я не плакала, я орала. Она вся была желтая, просто ужас. Про свои раны забыла», — откровенничает мать во время беседы с Андреем Малаховым.

После нескольких дней лечения девочка пришла в себя, оказали помощь и ее матери. После чего они всей семьей отправились в Нижегородскую область, кроме отца семейства. Целых восемь месяцев они не виделись и не знали ничего друг о друге, но благодаря редакторам воссоединились и теперь собираются начать новую жизнь.

Корреспонденты «России 1» помогли встретиться с внуками Ольге Новоточиновой. Два ее сына были жестоко убиты во время обстрелов в Донбассе. Женщина рассказывает, предчувствуя беду, мужчины увезли семьи на границу с Россией и велели срочно уехать в безопасное место, а сами отправились к родителям. Увы, спастись им не удалось. «Моего старшего сына застрелили в лицо, а младшего — в затылок», — откровенно говорит Ольга в эфире «Малахов».

Эти долгие восемь лет бабушка лишь созванивалась с внуками по видеосвязи, но встретиться с ними не могла. Они живут в разных городах, но мечтают поселиться под одной крышей и начать строить совместное будущее.

Настоящим героем проявил себя мальчик Кирилл Никитаев. Мировые СМИ облетело видео, как он, стоя у отделения банка весной 2022 попал под обстрел. Чудом ему удалось забежать в здание, чтобы спасти бабушку. Малыш не видел, что его нога была вся в крови и лишь дома понял: там все пробито.

В скорой ему сделали срочную операцию, после чего перевезли в безопасное место в Россию. Когда он приехал в Москву на съемки, то удивился — в столице нет ни одного выстрела и посторонних звуков. Кирилл мечтает вернуться в свой дом и жить в мире и спокойствии.