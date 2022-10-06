. Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном

Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
Артист Максим Галкин сбежал из России в числе первых. В новом интервью актриса Яна Поплавская снова высказалась об уехавшем из России юмористе и телеведущем Максиме Галкине*, который не раз в текущем году критиковал действия РФ на политической арене. 55-летняя звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что знала шоумена как очень талантливого, образованного и умного человека. Она никак не могла представить ситуацию, которая в итоге произошла с мужем Аллы Пугачевой. «То, что он уехал… Вы можете отобрать у него это право? Нет. Но уехал — молчи. Веди себя достойно, если ты принял решение. Таких «молчунов» много. А вдруг с течением времени придет иное решение? Разве так не бывает? Да, бывает. Но то, что сейчас происходит, это девальвирует все. И дискредитирует человека. Потому что это похоже на загнанное в угол человеческое существо…» — высказалась Поплавская в YouTube-шоу «Алена, блин!».
Актриса сравнила Галкина* с маленькой собакой, которая истерично лает на большую псину, сидящую за забором, зная, что ей ничего не будет. Яна считает, что таким артистам пагубно рвать свои связи с Россией. В первую очередь из-за языка. «А выступает он перед кем? Перед русскими диаспорами, которые находятся там, «за бугром». Кто твой зритель? Вот тот самый уехавший когда-то или родившийся там — русский человек! И говоришь ты по-русски. И выглядишь ты, к сожалению, как клоун, — Поплавская как будто обратилась к Максиму. — И никуда ты от своего языка не денешься. А есть хочется, правда? Деньги зарабатывать хочется». Актриса предположила, что поведение Пугачевой и Галкина* можно объяснить желанием сохранить деньги. Они якобы уже всего достигли в карьере и теперь думают только о себе и своей семье. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

Последние новости

Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с партнером в октябре 2022 года
Перемены в личной жизни: кому из знаков зодиака нельзя ссориться с
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
Сын Бари Алибасова погряз в многомиллионных долгах из-за порнобизнеса
ЧП: Полицейский убил десятки детей
ЧП: Полицейский убил десятки детей
Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах
Виктория Боня рассказала об еще одной трагедии в горах
Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Наталья Фриске призналась, что до сих пор общается с психованным мужем
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили
Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном
9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС
9-летний сын Павла Прилучного принял участие в шоу на СТС
Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной сегодня
Илья Авербух высказался о Татьяне Тарасовой, госпитализированной
Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская
Ольга Бузова - ничтожество, считает Яна Поплавская

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине
Илья Авербух отдал свою жену другому мужчине
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский

Еще по теме

У Максима Галкина «яйца защемили», заявила Поплавская
Яна Поплавская жестко прошлась по Пугачевой и Галкину
Яна Поплавская высказалась об уехавших звездах
Яна Поплавская переживает новые романтические отношения с молодым человеком