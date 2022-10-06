. Яна Поплавская назвала Максима Галкина клоуном

Артист Максим Галкин сбежал из России в числе первых. В новом интервью актриса Яна Поплавская снова высказалась об уехавшем из России юмористе и телеведущем Максиме Галкине*, который не раз в текущем году критиковал действия РФ на политической арене. 55-летняя звезда фильма «Про Красную Шапочку» отметила, что знала шоумена как очень талантливого, образованного и умного человека. Она никак не могла представить ситуацию, которая в итоге произошла с мужем Аллы Пугачевой. «То, что он уехал… Вы можете отобрать у него это право? Нет. Но уехал — молчи. Веди себя достойно, если ты принял решение. Таких «молчунов» много. А вдруг с течением времени придет иное решение? Разве так не бывает? Да, бывает. Но то, что сейчас происходит, это девальвирует все. И дискредитирует человека. Потому что это похоже на загнанное в угол человеческое существо…» — высказалась Поплавская в YouTube-шоу «Алена, блин!».Актриса сравнила Галкина* с маленькой собакой, которая истерично лает на большую псину, сидящую за забором, зная, что ей ничего не будет. Яна считает, что таким артистам пагубно рвать свои связи с Россией. В первую очередь из-за языка. «А выступает он перед кем? Перед русскими диаспорами, которые находятся там, «за бугром». Кто твой зритель? Вот тот самый уехавший когда-то или родившийся там — русский человек! И говоришь ты по-русски. И выглядишь ты, к сожалению, как клоун, — Поплавская как будто обратилась к Максиму. — И никуда ты от своего языка не денешься. А есть хочется, правда? Деньги зарабатывать хочется». Актриса предположила, что поведение Пугачевой и Галкина* можно объяснить желанием сохранить деньги. Они якобы уже всего достигли в карьере и теперь думают только о себе и своей семье. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.