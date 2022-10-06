. Экс-президента Польши раскритиковали за позицию по Украине

Вадим Карасев

Экс-президента Польши Коморовского осудили за призыв к Украине вступить в переговоры

Генеральный секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Кшиштоф Соболевский раскритиковал позицию экс-президента страны Бронислава Коморовского по украинскому конфликту. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции RMF FM.

Он осудил заявление Коморовского, прокомментировавшего отказ президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры с Россией. Бывший польский лидер отметил, что раньше Зеленский придерживался другой позиции, и подчеркнул, что сам был бы согласен «говорить об условиях мира даже с Путиным».

«Раньше было такое выражение для подобного рода дипломатии: "горе-дипломаты" — и это лучший пример такого горе-дипломата, но хуже всего, что это бывший польский президент», — высказался Соболевский. Он также заподозрил экс-президента в стремлении возглавить оппозицию.

В марте Комаровский рассказал о результатах визита премьер-министров Польши, Чехии и Словении в Киев и переговоров с Зеленским. Он сообщил, что остался разочарованным итогами поездки и подчеркнул, что ничего позитивного для мирного урегулирования кризиса не произошло.