. Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9 октября
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Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9 октября

Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9 октября


Объявлен список игр, которые можно будет бесплатно опробовать на Xbox One и Xbox Series X | S в эти выходные. Игрокам с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate предложат бесплатно следующие 3 игры: Fallout 76, Lawn Mowing Simulator, Outcast — Second Contact. Указанные проекты будут доступны в рамках акции Free Play Days бесплатно с 6 по 9 октября.

Fallout 76


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Fallout 76

Bethesda Game Studios, создавшая Skyrim и Fallout 4, рада представить вам Fallout 76. Настал День возрождения. На дворе — 2102 год. Вы и дру…
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Lawn Mowing Simulator


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Lawn Mowing Simulator

Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…
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Outcast — Second Contact


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Outcast — Second Contact

Outcast – Second Contact — полный ремейк культовой игры Outcast, первопроходца среди 3D-экшенов в открытом мире.
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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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