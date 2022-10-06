Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9 октября
Объявлен список игр, которые можно будет бесплатно опробовать на Xbox One и Xbox Series X | S в эти выходные. Игрокам с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate предложат бесплатно следующие 3 игры: Fallout 76, Lawn Mowing Simulator, Outcast — Second Contact. Указанные проекты будут доступны в рамках акции Free Play Days бесплатно с 6 по 9 октября.
Fallout 76
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Fallout 76
Bethesda Game Studios, создавшая Skyrim и Fallout 4, рада представить вам Fallout 76. Настал День возрождения. На дворе — 2102 год. Вы и дру…
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Lawn Mowing Simulator
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Lawn Mowing Simulator
Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…
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Outcast — Second Contact
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Outcast — Second Contact
Outcast – Second Contact — полный ремейк культовой игры Outcast, первопроходца среди 3D-экшенов в открытом мире.
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