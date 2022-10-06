. Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 6-9 октября

Вадим Карасев





Объявлен список игр, которые можно будет бесплатно опробовать на Xbox One и Xbox Series X | S в эти выходные. Игрокам с подписками Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate предложат бесплатно следующие 3 игры: Fallout 76, Lawn Mowing Simulator, Outcast — Second Contact. Указанные проекты будут доступны в рамках акции Free Play Days бесплатно с 6 по 9 октября.

Fallout 76

Fallout 76

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Bethesda Game Studios, создавшая Skyrim и Fallout 4, рада представить вам Fallout 76. Настал День возрождения. На дворе — 2102 год. Вы и дру…

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Lawn Mowing Simulator

Lawn Mowing Simulator

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Приготовьтесь к встрече с прекрасными газонами Великобритании в симуляторе стрижки газонов Lawn Mowing Simulator. Это единственная игра, в к…

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Outcast — Second Contact

Outcast — Second Contact

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Outcast – Second Contact — полный ремейк культовой игры Outcast, первопроходца среди 3D-экшенов в открытом мире.

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