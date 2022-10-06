. Юлия Пересильд рассказала, когда ее жизнь разделилась на до и после
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Юлия Пересильд рассказала, когда ее жизнь разделилась на до и после

Юлия Пересильд рассказала, когда ее жизнь разделилась на до и после
38-летняя актриса Юлия Пересильд рассказала, как круто изменилась ее жизнь. Артистка в прошлом году совершила, казалось бы, невозможное – то, чего до нее не делал никто из актеров: она слетала в космос, чтобы сыграть в фильме «Вызов». Картина, режиссером которой выступил Клим Шипенко, тоже побывавший на земной орбите, обещает быть уникальной, ведь впервые события, разворачивающиеся в космосе, снимали не в павильоне, а в реальных условиях. И момент, когда ленту представят зрителям, стал еще ближе. Пересильд объявила, что спустя два года напряженной работы съемки «Вызова» наконец-то завершены. Дата премьеры драмы пока не назначена, поскольку ее еще предстоит смонтировать и озвучить. Однако Юлия надеется, что этот процесс не затянется надолго и скоро картину покажут на большом экране.
«5 октября — ровно год со Старта. Ровно год, как жизнь разделилась на до и после. И вот теперь можно сказать — съемки фильма «Вызов» завершены... Это заняло почти 2 года нашей жизни. Сюда мы отдали наши сердца, все наши силы (и даже больше), наши жилы, наши таланты, нашу любовь. Отдали щедро, почти ничего не оставив себе. Отдавали в непростое время, во время, когда мир вокруг трещит по швам», — поделилась своими переживаниями актриса. Напомним, в фильме Пересильд исполнила главную роль – врача-кардиохирурга, которая отправляется на МКС, чтобы спасти жизнь одному из космонавтов. Для того, чтобы все было максимально реалистично, Юлия вместе с Климом и в самом деле полетели в космос и там отсняли часть материала. Их путешествие длилось две недели и стало самым невероятным и тяжелым опытом для актрисы, о котором она до сих вспоминает с трепетом. «Там, наверху, становится очень ясно, что наш маленький шарик создан для любви! Он хрупкий и бескожий! Нежный и ранимый! И так хочется сберечь это...»,  — отметила артистка.  
# Шоу-бизнес Пересильд Юлия
По материалам: z-aya

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