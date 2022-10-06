. Какие дела и поступки способны привлечь в жизнь удачу

Вадим Карасев

Всем хочется быть удачливее, но не все знают, какие поступки привлекают фортуну лучше всего. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, что именно вам стоит делать как можно чаще, чтобы удача от вас никогда не отворачивалась.

Для привлечения удачи мало использования талисманов. Человек, которому постоянно помогает фортуна, силен духовно и живет по определенным правилам, не идущим вразрез с законами Вселенной.

Помощь окружающим

Один из главных законов Вселенной говорит нам о том, что если мы помогаем другим людям, то по сути помогаем себе. Добрые дела способствуют очищению кармы, укреплению энергетики. Человек, который периодически оказывает помощь кому-то из близких, друзей или случайных знакомых, провоцирует мироздание на прощение его грехов и долгов. Более того, когда мы помогаем кому-то и слышим слова благодарности в ответ, мы получаем огромное удовольствие, ведь каждый человек был рожден для того, чтобы оказывать поддержку словами и действиями другим людям.

Общение с высшими силами

Есть множество духовных практик и способов общения с Богом, Вселенной, мирозданием. Самый распространенный из способов — молитва. Глубокая, вдумчивая молитва способна очищать человека духовно и делать его сильным, смелым, стойким. Также она способна очистить сознание от скверных мыслей, страхов, которые отпугивают удачу. То же самое происходит и во время медитации. Ранее мы рассказывали о том, как вы можете научиться медитировать. Этот навык будет очень полезным для любого человека.

Общение с сильными и позитивными людьми

Старайтесь как можно чаще общаться с теми, кто лучше вас, сильнее, умнее, мудрее. Эксперты рекомендуют время от времени заводить новые полезные знакомства. Старайтесь давать людям что-то от себя, если они попросят, чтобы получать от них мудрость взамен. Новые люди способны дать вам новые эмоции, знания. Если они окажутся позитивными, то вы сможете черпать от них и силу.

Прощение людей и умение просить о прощении

Даруйте свое прощение людям. Это благотворно повлияет на вашу судьбе не только из-за кармического очищения, но и из-за снятия блоков, формируемых обидами. Отпустите обиду и скажите человеку, что прощаете его. Также не забывайте просить прощения и извиняться за то плохое, что сделали вы сами. Делайте это искренне, пытаясь загладить свою вину. Если загладить свою вину не получается, сделайте что-то хорошее другому человеку. Это сделает вам более удачливым человеком.

Уберитесь дома

Даже если вы сделаете поверхностную уборку. То это уже повысит ваше настроение, а в хорошем настроении удача к человеку приходит значительно чаще. Если у вас есть какие-то дела по дому, делайте их с удовольствием. Если настроения на уборку нет, лучше с ней повременить.